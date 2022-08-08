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В Минэкономики рассказали, как будут определять ущерб за разрушенное имущество предприятий

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 14:19
В Минэкономики рассказали, как будут определять ущерб за разрушенное имущество предприятий - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство экономики Украины совместно с Фондом государственного имущества завершили разработку методики определения ущерба, нанесенного предприятиям в результате агрессии России, об этом информирует пресс-служба ведомства.

Речь идет о недвижимом и движимом имуществе, объектах незавершенного строительства, транспортных средствах, товарно-материальных запасах и т.п., уничтоженных или поврежденных в результате боевых действий.

Также будет просчитываться размер упущенной выгоды, которое предприятие потеряло из-за невозможности продолжения деятельности.

Учитывается размер расходов, последних для восстановления имущества и имущественных прав, испытавших разрушительное влияние вследствие вооруженной агрессии.

"Оценка будет проводиться независимыми экспертами на основании исходных данных (документов предприятия, отвечающих характеристикам имущества), результатов осмотра пострадавшего объекта (или фото-, видеоматериалов, спутниковых снимков), а также на основе данных о рыночной стоимости подобного имущества", – говорится в сообщении.

Для подтверждения факта уничтожения объектов в результате военной агрессии предпринимателям необходимо подготовить пакет документов.

Убытки, определенные по методике, могут быть использованы для открытия уголовных производств против агрессора, подачи субъектами хозяйствования заявлений о компенсации, а также для исков в международные судебные инстанции.

  • По оценкам KSE Institute, прямые потери экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры по состоянию на 1 августа составили $108,3 млрд, или 2,9 трлн грн. Сумма косвенных потерь – $128,8 млрд, или 3,7 трлн грн.
  • Украина планирует на сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН представить резолюцию о создании нового механизма, который бы заставил Россию заплатить за вторжение.

Наталия Софиенко
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компенсация убытков Министерство экономики Украины
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