В Минцифры придумали, как уменьшить налоги в пять раз. Что предлагают
Министерство цифровой трансформации презентовало законопроект №4303 о Дия City, который предлагает ввести в Украине новую налоговую систему. Об этом на пресс-конференции заявил министр ведомства Михаил Федоров, информирует пресс-служба министерства.
Он заявил, что налоговая система в рамках специального правового режима Дия City уменьшит налоговую нагрузку в 5 раз, если оплачивать налоги "в белую", по сравнению с действующим налогообложением.
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"То есть в Украине будут созданы лучшие налоговые условия для ведения IТ-бизнеса", – сказал министр.
По его словам, сегодня во многих странах появляются новые возможности для развития IТ-бизнеса. Но Украина, которая имеет огромный потенциал, остается в стороне от этих процессов.
"Мы хотим, чтобы Украину знали как страну с лучшей налоговой системой, как страну стартапов и крупных продуктовых компаний, как государство, где легко вести бизнес. Дия City – уникальная возможность для нашей страны это обеспечить. В то же время мы будем поддерживать ту систему, которая сейчас работает, мы выступим ее адвокатами", – подчеркнул глава Минцифры.
Заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев сообщил, что документ о Дия City №4303 учитывает большинство пожеланий ІТ-индустрии и лучшие положения альтернативных проектов закона №4303-1 и №4303-2.
В частности, если законопроект примут, будет отменена обязательность создания Организации резидентов с обязательными взносами, предусмотрено прозрачный вход, согласовано критерии резидентства и автоматическую проверку, согласовано минимально возможный объем регуляторных и контрольных полномочий Минцифры.
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