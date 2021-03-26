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В Минцифры придумали, как уменьшить налоги в пять раз. Что предлагают

26.03.2021, 12:10
В Минцифры придумали, как уменьшить налоги в пять раз. Что предлагают - Фото
Фото: Минцифры

Министерство цифровой трансформации презентовало законопроект №4303 о Дия City, который предлагает ввести в Украине новую налоговую систему. Об этом на пресс-конференции заявил министр ведомства Михаил Федоров, информирует пресс-служба министерства.

Он заявил, что налоговая система в рамках специального правового режима Дия City уменьшит налоговую нагрузку в 5 раз, если оплачивать налоги "в белую", по сравнению с действующим налогообложением.

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"То есть в Украине будут созданы лучшие налоговые условия для ведения IТ-бизнеса", – сказал министр. 

По его словам, сегодня во многих странах появляются новые возможности для развития IТ-бизнеса. Но Украина, которая имеет огромный потенциал, остается в стороне от этих процессов. 

"Мы хотим, чтобы Украину знали как страну с лучшей налоговой системой, как страну стартапов и крупных продуктовых компаний, как государство, где легко вести бизнес. Дия City – уникальная возможность для нашей страны это обеспечить. В то же время мы будем поддерживать ту систему, которая сейчас работает, мы выступим ее адвокатами", –  подчеркнул глава Минцифры.

Заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев сообщил, что документ о Дия City №4303 учитывает большинство пожеланий ІТ-индустрии и лучшие положения альтернативных проектов закона №4303-1 и №4303-2.

В частности, если законопроект примут, будет отменена обязательность создания Организации резидентов с обязательными взносами, предусмотрено прозрачный вход, согласовано критерии резидентства и автоматическую проверку, согласовано минимально возможный объем регуляторных и контрольных полномочий Минцифры.

Дия City – это специальный правовой режим для ІТ-отрасли, предусматривающий комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологичного цифрового государства.

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Наталия Софиенко
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налоги минцифры Дия City
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