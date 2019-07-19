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19.07.2019, 11:35

В офисе ICU проходит обыск

В офисе ICU проходит обыск

В группе ICU заявляют об активизации политического давления

В офисе ICU (Investment Capital Ukraine) проходит обыск. Об этом говорится в сообщении группы, полученном LIGA.net.

"Несмотря на то, что ранее ICU полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения, №52017000000000209 от 24.03.2017, в настоящее время в офисе ICU проходит обыск", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что оказали полное содействие правоохранителям и предоставили все затребованные документы. Претензий со стороны правоохранительных органов касательно данных сделок в компанию не поступало.

"Группа работает в штатном режиме, а текущий обыск расценивает не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст. Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными своими предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU", - подчеркивают в ICU.

Ранее сообщалось, что НАБУ расследует скупку корпорацией ICU облигаций ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова в рамках расследования уголовного производства по введению формулы "Роттердам+". 1 марта Соломенский райсуд разрешил детективам НАБУ получить доступ к документам о покупке группой ICU еврооблигаций холдинга ДТЭК.

В ходе досудебного расследования детективы НАБУ установили, что компании ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd и Global Opportunities Fund SPC Ltd, входящие в группу ICU, с сентября 2015 г. по май 2016 г. приобрели еврооблигации DTEK Finance plc на Ирландской фондовой бирже. Покупка совпала с разработкой Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии (т.н. формула Роттердам+). 

НАБУ обратило внимание на то, что Дмитрий Вовк, возглавляющий НКРЭКУ, которая и ввела формулу "Роттердам+", ранее работал в группе ICU. После введения формулы весной 2016 г. стоимость еврооблигаций DTEK Finance plc выросла на 60% от стоимости их приобретения.

Отмечается, что у следствия есть достаточные основания полагать, что глава и члены НКРЭКУ, при принятии "Роттердам+" действовали не только в интересах компаний группы ДТЭК, но и в интересах юридических и физических лиц, которые в течение 2015 - 2016 гг. через компании группы ICU, приобретали еврооблигаций DTEK Finance plc.

Основными владельцами головной ICU Holdings Limited являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Пасенюка СМИ называют финансовым партнером президента Украины Петра Порошенко.

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Теги: ICU
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