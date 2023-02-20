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В Офисе президента прокомментировали возможность повышения тарифов

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 13:16
В Офисе президента прокомментировали возможность повышения тарифов - Фото
Коммуналка (Коллаж: Алина Подлесная/LIGA.net)

В январе глава НКРЭКУ сказал, что тарифы, возможно, надо повысить. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью LIGA.net рассказал, что принимать решение о повышении тарифов — сложное решение, прежде всего в отношении 40 млн граждан.

"Мы действительно думаем над проблемой субсидирования и системной убыточности, отсутствия стимулов для увеличения и производства электроэнергии, а также добычи газа", — подчеркнул Шурма.

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По его словам, сейчас нарабатывается несколько различных механизмов для решения этих проблем.

"Думаю, в течение месяца-двух мы выйдем с правительством с предложениями, видением этой системы. Есть разные варианты. Есть вариант и полноценной монетизации субсидий, когда люди платят справедливую цену, но получают компенсацию от государства. В конце концов, это решение государства — помогать гражданам, которые не могут платить справедливую цену, но это не автоматически дешевая цена для всех", — сказал Шурма.

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Наталія Софієнко
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повышение тарифов Ростислав Шурма
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