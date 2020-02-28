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В пяти городах "потеряли" 50 кошельков. Как украинцы прошли тест на честность

В пяти городах "потеряли" 50 кошельков. Как украинцы прошли тест на честность
28.02.2020, 10:34

Сооснователь monobank ради социального эксперимента "потерял" 50 кошельков. Результаты вас удивят

Сооснователь monobank Михаил Рогальский провел социальный эксперимент в Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Одессе. Результаты он показал в видеоролике на YouTube.

По словам Рогальского, для эксперимента были куплены 50 одинаковых кошельков. В 40 он положил по 50 грн, в 10 - по 500 грн. Кроме того, в каждый кошелек вложили карту monobank, пин-код к ней и визитки на одно имя. Уникальное ФИО позволило позже определить, в каком месте нашелся конкретный кошелек и что с ним произошло.

Тестовый эксперимент также был проведен на Кураже - это ежемесячное мероприятие, которое проходит на ВДНХ в Киеве. Рогальский предположил, что на благотворительном мероприятии люди будут склонны вернуть кошелек владельцу. Его гипотеза подтвердилась - все 10 кошельков вернули хозяину, правда, два из них оказались без налички.

Прежде чем кошельки попали в города, произошел первый сюрприз: три волонтера сообщили, что в посылках часть кошельков оказалась без денег. Их возместили и продолжили эксперимент.

По наблюдениям Рогальсокого, кошельки лежали на земле не больше 15 минут. Из 50 кошельков, разбросанных в центрах городов, только 15 попытались вернуть в первозданном состоянии.

Лидером по возврату кошельков с деньгами стал Харьков - вернули 25 и один пустой. В Киеве и Днепре вернули четыре кошелька, во Львове - три. В Одессе - ни одного.

 

Из 33 кошельков, которые не вернули, в 14 случаях нашедшие попытались снять деньги с карточки.

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