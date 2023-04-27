В России скрыли данные о добыче нефти, чтобы "противодействовать санкциям"
Росстат прекратил публиковать данные о нефтедобыче в России, следует из опубликованного ведомством отчета за март и первый квартал 2023 года.
Ранее Федеральная служба государственной статистики ежемесячно предоставляла информацию о нефтедобыче, но в последнем докладе такой статистики нет. От комментариев в Росстате отказались, пишет Интерфакс.
За январь-февраль этого года индекс нефтегазового производства (добыча нефти с учетом газового конденсата и без), согласно данным Росстата, составил минус 2,6% к январю-февралю прошлого года, отмечает РБК.
В феврале этого года в РФ на законодательном уровне разрешили правительству закрывать любую официальную статистику. В Росстате тогда заявили, что не прекратили публикацию ни одного показателя.
Россия приостановила или отложила публикацию некоторых ключевых статистических данных после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Российское Минэнерго перестало обнародовать статистические данные о производстве нефти, объяснив это рисками давления на участников российского рынка со стороны Запада.
В макропрогнозе на 2023-2026 годы министерство решило не раскрывать ряд данных, в том числе прогноз по добыче нефти. По данным источников Интерфакса, "из-за противодействия санкционным решениям в открытой части прогноза исключили показатели, открытие данных по которым может нанести ущерб, преимущественно это данные по ТЭК".
В докладе Росстата о промышленном производстве за март исключены данные только о производстве нефти. Статистику по газу, СПГ и нефтепродуктам опубликовали.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа составили $18,5 млрд, что на 38% меньше, чем за аналогичный период 2022 года – тогда экспортные доходы страны составили $30 млрд.
- В феврале российское правительство решило сократить добычу нефти на 500 000 баррелей (5%) в сутки.
- По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, РФ вынуждена пойти на такой шаг под давлением западных санкций.
- Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис объяснил, что РФ просто не может продать все, что добывает. Механизм ограничения цен на российскую нефть в целом сработал так, как следует, подчеркнул чиновник: доходы Кремля падают, а стабильность мировых энергетических рынков не пострадала.
- С 5 декабря страны G7, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цены на продажу нефти из России в третьи страны. Позже к ним присоединились Норвегия и Швейцария. Потолок установлен на уровне $60 за баррель. Украина настаивает на снижении порога до $30-35 за баррель.
- С 5 февраля вступили в силу новые санкции – эмбарго на поставку нефтепродуктов в ЕС и ограничение цен на них для третьих стран. Для дизеля порог установлен на уровне $100 за баррель, мазута – $45.
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