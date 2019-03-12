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12.03.2019, 13:33

В России выпустили монету к 5-летию оккупации Крыма

В России выпустили монету к 5-летию оккупации Крыма

На монете изображен мост над Керченским проливом

Центробанк России выпустил в обращение пятирублевую памятную монету к пятой годовщине оккупации Крыма, пишет Ведомости.

На оборотной стороне монеты на фоне солнечных лучей изображен мост над Керченским проливом, соединяющий Крым с материковой частью России. Монета выпущена тиражом в 2 млн штук.

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Напомним, оккупанты начали строить Крымский мост, соединивший полуостров с Краснодарским краем, в 2016 году. Его автодорожная часть была открыта в мае 2018 года. На сегодня продолжается строительство железной дороги через пролив.

Официальная стоимость моста - 227,9 млрд руб. Мост является самым протяженным в России, его длина - 19 км.

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Теги: Крым, крымский мост
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