В России заявили, что "переживут" отключение от платежной системы SWIFT

Россия "переживет" возможное отключение от платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Об этом заявил глава второго по величине банка в России ВТБ Андрей Костин, сообщают российские СМИ.

Он сказал, что Россия такое решение "переживет", но это будет "недружественное мероприятие" со стороны западных стран.

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"Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная — это мало сказать", — сказал он.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены самые большие организации почти во всех странах мира.

15 декабря президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала "беспрецедентные меры" с "серьезными последствиями" для России в случае эскалации ее агрессии против Украины.

Зеленский заявил, что Украина не согласна с предложениями некоторых европейских коллег ввести санкции против РФ после того, как она прибегнет к эскалации – это нужно сделать до этого.

16 декабря Европарламент принял резолюцию об осуждении наращивания российских войск у границ Украины и о возможных новых санкциях против РФ в случае дальнейшей агрессии. Россию могут отключить от SWIFT в случае вторжения в Украину.

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Наталия Софиенко

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