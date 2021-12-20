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В России заявили, что "переживут" отключение от платежной системы SWIFT

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 10:56
В России заявили, что
Кремль (фото - ЕРА)

Россия "переживет" возможное отключение от платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Об этом заявил глава второго по величине банка в России ВТБ Андрей Костин, сообщают российские СМИ.

Он сказал, что Россия такое решение "переживет", но это будет "недружественное мероприятие" со стороны западных стран.

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"Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная — это мало сказать", — сказал он.

 SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены самые большие организации почти во всех странах мира.
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Наталия Софиенко
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агрессия России Россия SWIFT
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