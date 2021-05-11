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В США акционеры недовольны высокими премиями топ-менеджеров. Это плохой сигнал – FT

11.05.2021, 13:56
В США акционеры недовольны высокими премиями топ-менеджеров. Это плохой сигнал – FT - Фото
Фото: depositphotos.com

В США инвесторы компаний высказывают недовольство высокими бонусами топ-менеджмента за 10 лет. Об этом говорится в материале Financial Times, передает The Bell.

По данным аналитиков, это результат попыток стимулировать сотрудников премиями в условиях спада на фондовом рынке в 2020 году.

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По данным компании Equilar, за первые четыре месяца 2021 года поддержка акционерами компаний бонусов руководителям оказалась на минимуме с 2011 года. В среднем "за" голосовали 87,6% акционеров компаний. Максимальный показатель был зафиксирован в 2015 году — 91,8%. В 2020 году за бонусы голосовали 90% акционеров компаний.

Как пишет издание, шесть компаний из индекса S&P 500 — в том числе General Electric, AT&T, IBM и Starbucks — не получили поддержку большинства акционеров на выплаты премий. За весь 2020 год таких случаев было десять. Сейчас в США открывается сезон ежегодных собраний акционеров, и в ближайшие недели многие компании пополнят этот список.

Отмечается, что такое поведение акционеров – тревожный знак для компаний. По данным исследования Morgan Stanley, 2017 по 2019 годы большинство компаний, где акционеры не поддерживали выплату бонусов, показывали худшие результаты, чем конкуренты и индекс S&P 500. Кроме того, такое голосование — красная тряпка для агрессивных инвесторов, которые отметят признаки недовольства акционеров и могут купить пакет компании с целю поменять менеджмент.

Аналитик Morgan Stanley Элисон Биннс считает, что пандемия обострила проблему неравенства доходов, и теперь зарплаты топ-менеджмента могут перестать расти.

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Наталия Софиенко
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