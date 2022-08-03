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В Украине может появиться дополнительная таможенная пошлина

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 08:55
В Украине может появиться дополнительная таможенная пошлина - Фото
Сергей Марченко (Фото - Министерство финансов Facebook)

В Украине может появиться дополнительный таможенный сбор, но его концепция еще не утверждена.
Об этом в интервью УНИАН рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Такая инициатива может не носить название дополнительной таможенной пошлины, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции на покупку импортных товаров. Еще нет окончательной концепции, поэтому когда и в каком виде будет введен сбор, говорить рано", — отметил Марченко.

Также министр сообщил, что динамика налоговых и таможенных поступлений начинает улучшаться. Если в марте поступления по таможне были в 7 млрд грн, то в июле уже более 22 млрд грн.

"И это уже будет более 56% плановых довоенных показателей. И это не может нас не радовать. По состоянию на 1 августа по таможне и налоговой собрано около 90 млрд грн", — сказал Марченко.

По его словам, одним из главных факторов роста налоговых и таможенных пошлин в июле стал возврат НДС и ввозной пошлины, а также более жесткий контроль за ввозимыми на территорию Украины товарами.

Министр подчеркнул, что все средства от международных партнеров направляются исключительно на заработные платы, пенсии, социальные поддержки. В то время как финансирование военных потребностей возможно только за счет собранных налогов, внутренних заимствований и размещения военных облигаций на внутреннем рынке.

"А теперь давайте считать: нам в среднем ежемесячно на финансирование армии нужно около 130 млрд грн. А налоговые и таможенные поступления – это в лучшем случае, как в июле – около 90 млрд грн (без возмещения НДС). А в первые месяцы войны, Как известно, ситуация была в несколько раз сложнее. Разницу нам постоянно ежемесячно нужно искать на внутреннем рынке", — отметил Марченко.

Наталия Софиенко
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налоги сергей марченко таможенная пошлина
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