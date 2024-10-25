В Украине начала дешеветь белокочанная капуста: с этим это связано
Цены на белокочанную капусту варьируются в пределах от 15 до 23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой недели. Об этом пишет EastFruit.
Широкий ценовой диапазон в этом сегменте участники рынка объясняют разными качественными характеристиками предлагаемых овощей.
Производители связывают снижение цен на капусту с избытком продукции на рынке. Значительную часть предложения на рынке составляет капуста среднепоздних сортов, которая пригодна для закладки на длительное хранение.
Аналитики проекта отмечают, что в большинстве хозяйств все еще продолжаются активные уборочные работы, в результате чего предложение на рынке растет.
Спрос на белокочанную капусту остается очень низким. Оптовые компании и розничные сети готовы вести закупки исключительно мелким оптом, ссылаясь на ограниченный срок реализации, поскольку большинство фермеров предлагают к продаже капусту невысокого качества.
В то же время нынешние цены на капусту в Украине в среднем в 2,9 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом участники рынка не исключают, что цены на эту продукцию будут снижаться и в дальнейшем, поскольку многие хозяйства благодаря улучшению погодных условий активно ведут уборку урожая.
Постепенный рост поставок капусты на рынок будет заставлять аграриев и дальше уступать в цене.
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