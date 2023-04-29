В Украине открыли спецсчет для сбора средств на гуманитарное разминирование

Кабинет министров на заседании 28 апреля поддержал решение об открытии специального счета Министерства экономики на нужды гуманитарного разминирования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

"Гуманитарное разминирование остается нашим приоритетом. До 30% площади Украины заминировано врагом. Нужно ускорять очистку земель, особенно сельскохозяйственных. План мер по разминированию уже реализуется", – подчеркнул глава правительства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По словам Шмыгаля, все желающие смогут перечислить на этот спецсчет средства в гривне и иностранной валюте на финансирование гуманитарного разминирования.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию территории Украины будет стоить $37,4 млрд. Только потребности на текущий год достигают более $397 млн.

"Призываем партнеров к активному взаимодействию. В частности, перспективен формат патроната стран G7 над заминированными украинскими регионами. Ведь гуманитарное разминирование будет способствовать возвращению жизни на деоккупированные территории. И позволит реализовывать другие проекты восстановления, в частности критической и транспортной инфраструктуры", – отметил Шмыгаль.

Европейский Союз, США, Канада и Япония, по его словам, сегодня являются лидерами в поддержке гуманитарного разминирования. Следовательно, привлечено $16 млн международной технической помощи, также есть предварительные договоренности о еще $73 млн.

Украина собственными силами более 20 лет будет разминировать земли сельскохозяйственного назначения, поэтому также просит помощи международных партнеров.

В Минагрополитики отметили, что земли под овощи и бахчевые разминируют в первую очередь.

Читайте также: Украинский стартап создал беспилотный комплекс, который будет автономно разминировать поля

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.