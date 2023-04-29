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В Украине открыли спецсчет для сбора средств на гуманитарное разминирование

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 14:14
В Украине открыли спецсчет для сбора средств на гуманитарное разминирование - Фото
Иллюстративное фото: ГСЧС

Кабинет министров на заседании 28 апреля поддержал решение об открытии специального счета Министерства экономики на нужды гуманитарного разминирования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

"Гуманитарное разминирование остается нашим приоритетом. До 30% площади Украины заминировано врагом. Нужно ускорять очистку земель, особенно сельскохозяйственных. План мер по разминированию уже реализуется", – подчеркнул глава правительства.

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По словам Шмыгаля, все желающие смогут перечислить на этот спецсчет средства в гривне и иностранной валюте на финансирование гуманитарного разминирования.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию территории Украины будет стоить $37,4 млрд. Только потребности на текущий год достигают более $397 млн.

"Призываем партнеров к активному взаимодействию. В частности, перспективен формат патроната стран G7 над заминированными украинскими регионами. Ведь гуманитарное разминирование будет способствовать возвращению жизни на деоккупированные территории. И позволит реализовывать другие проекты восстановления, в частности критической и транспортной инфраструктуры", – отметил Шмыгаль.

Европейский Союз, США, Канада и Япония, по его словам, сегодня являются лидерами в поддержке гуманитарного разминирования. Следовательно, привлечено $16 млн международной технической помощи, также есть предварительные договоренности о еще $73 млн.

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Наталія Софієнко
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