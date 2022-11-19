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В Украине подсчитали ущерб от ракетной атаки РФ 15 ноября

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 15:48
В Украине подсчитали ущерб от ракетной атаки РФ 15 ноября - Фото
Разрушение после российской ракеты (Фото: Валентин Резниченко)

Ракетная атака России по Украине 15 ноября нанесла от $0,5 млрд до $1 млрд прямого ущерба украинской экономике, сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона.

"По нашим подсчетам, атака 15-го числа нанесла от половины до миллиарда долларов прямого ущерба экономике нашего государства", — отметил он.

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Гетманцев подчеркнул, что кроме прямых есть еще косвенные убытки, когда, в частности, предприятия не могут работать из-за отключения электроснабжения.

По его словам, общие потери экономики Украины от атак РФ будут ощутимы.

Наталія Софієнко
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ракетные удары Даниил Гетманцев
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