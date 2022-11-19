В Украине подсчитали ущерб от ракетной атаки РФ 15 ноября
19.11.2022, 15:48
Разрушение после российской ракеты (Фото: Валентин Резниченко)
Ракетная атака России по Украине 15 ноября нанесла от $0,5 млрд до $1 млрд прямого ущерба украинской экономике, сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона.
"По нашим подсчетам, атака 15-го числа нанесла от половины до миллиарда долларов прямого ущерба экономике нашего государства", — отметил он.
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Гетманцев подчеркнул, что кроме прямых есть еще косвенные убытки, когда, в частности, предприятия не могут работать из-за отключения электроснабжения.
По его словам, общие потери экономики Украины от атак РФ будут ощутимы.
- 15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Преимущественно россияне били по критической инфраструктуре. Украинские силы ПВО сбили 73 из более 90 запущенных вражеских ракет, а также 10 из 10 "шахедов".
- 17 ноября Россия снова нанесла несколько ракетных ударов по Украине. Сообщается о попадании ракет в объекты инфраструктуры в Днепре и Одесской области.
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