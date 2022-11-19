В Украине подсчитали ущерб от ракетной атаки РФ 15 ноября

Ракетная атака России по Украине 15 ноября нанесла от $0,5 млрд до $1 млрд прямого ущерба украинской экономике, сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона.

"По нашим подсчетам, атака 15-го числа нанесла от половины до миллиарда долларов прямого ущерба экономике нашего государства", — отметил он.

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Гетманцев подчеркнул, что кроме прямых есть еще косвенные убытки, когда, в частности, предприятия не могут работать из-за отключения электроснабжения.

По его словам, общие потери экономики Украины от атак РФ будут ощутимы.

15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Преимущественно россияне били по критической инфраструктуре. Украинские силы ПВО сбили 73 из более 90 запущенных вражеских ракет, а также 10 из 10 "шахедов".

17 ноября Россия снова нанесла несколько ракетных ударов по Украине. Сообщается о попадании ракет в объекты инфраструктуры в Днепре и Одесской области.

Наталія Софієнко

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