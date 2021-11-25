В Украине выбирают лучшую FinTech компанию (голосование)
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Шестая ежегодная финтех-премия PaySpace Magazine Awards 2021 началась интенсивным голосованием пользователей с первых минут голосования. Голосование пользователей в этом году продлится до конца ноября. Итоги премии будут озвучены 14 декабря на торжественном гала-вечере в отеле Intercontinental в самом сердце Киева. Традиционно, по красной дорожке победителей пройдут лучшие игроки украинского финтеха.
В этом году к участию в премии PSM Awards 2021 было принято 285 заявок от лучших игроков рынка FinTech Украины в 19 номинациях. В ближайшие дни будет опубликован лонг-лист PaySpace Magazine Awards 2021.
Этап голосования в премии продлится до 31 ноября и будет включать в себя пользовательское голосование на сайте, закрытое анонимное голосование экспертов, голосование редакции. Традиционно будет проведена процедура экспертизы голосов, для отсечения голосования бот-фермами и других накруток голосов. Процедура экспертизы голосов является уникальной наработкой команды PSM Awards и включает в себя анализ по более чем десяти параметрам поведения пользователей.
Чтобы проголосовать, нужно перейти на сайт и выбрать удобный способ идентификации – через Facebook или e-mail. В каждой категории пользователь может отдать свой голос только за одного номинанта!
Окажите поддержку лучшим Fintech-командам и экспертам Украины, голосуйте на PaySpace Magazine Awards 2021.
С большим уважением представляем наших партнеров премии, способствующих развитию рынка платежей в Украине.
Генеральный партнер: Visa – https://www.visa.com.ua/
Партнер мероприятия: Moneyveo – https://moneyveo.ua/
Платежный партнер: Саscad — https://cascad.com/
Экспертный партнер: CreditPlus — https://creditplus.ua/
Финансовый партнер: Credit7 — https://credit7.ua/
Надежный кредитный партнер: SlonCredit — https://sloncredit.ua/
Fintech партнер: CCloan – https://www.ccloan.ua/
Криптовалютный партнер: BitsWallet – https://bitswallet.com/
Денежный партнер: SosCredit – https://soscredit.ua/
Fintech бизнес-партнер: NeoFin – https://neo-fin.com/
Партнер: 4bill — https://4bill.io/
Справка: организатор премии PSM Awards — экспертное издание о платежах PaySpace Magazine. Журнал освещает тенденции и самые интересные события на рынке электронной коммерции, мобильных и электронных платежей, финансовых технологий, инноваций и банков.