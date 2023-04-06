ВАКС оправдал бывшего главу Счетной палаты Магуту

По версии следствия, в период с января 2014-го по март 2015 года председатель Счетной помог тогдашнему главному контролеру, директору департамента по вопросам АПК Счетной палаты Марии Шулежко оформить на своего родственника квартиру в новостройке.
Ее стоимость по состоянию на 2013 год оценивалась в 1,4 млн грн.
Фабулу этого дела в 2016 году подробно описал генеральный прокурор Юрий Луценко.
По его словам, Шулежко, имея приватизированное жилье в Киеве, обратилась к председателю Счетной палаты с просьбой предоставить ей служебное жилье как особо ценному сотруднику. Тот согласился, после чего за счет государства была приобретена квартира на Полтавской улице неподалеку от Счетной палаты.
Шулежко прописала в этой квартире свою семью и с помощью председателя Счетной палаты приватизировала ее на племянника. Затем он подарил ее Шулежко.
Рассмотрев дело, суд признал всех троих подозреваемых невиновными по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.
"Указанные лица оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения", – сообщил суд.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.
Верховная Рада избрала Магуту на должность главы Счетной палаты в 2012 году, он работал на ней до 2018 года. До этого он более пяти лет занимал должность первого заместителя председателя правления Ощадбанка.
Шулежко возглавляла департамент по вопросам АПК, природоохранной деятельности и чрезвычайным ситуациям с 2004-го по 2018 год. В 1994-1998 годах она была депутатом Верховной Рады.
Андрій Водяний
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