ВАКС оправдал бывшего главу Счетной палаты Магуту

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего главу Счетной палаты Романа Магуту, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревало в незаконной приватизации двухкомнатной служебной квартиры в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

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По версии следствия, в период с января 2014-го по март 2015 года председатель Счетной помог тогдашнему главному контролеру, директору департамента по вопросам АПК Счетной палаты Марии Шулежко оформить на своего родственника квартиру в новостройке.



Ее стоимость по состоянию на 2013 год оценивалась в 1,4 млн грн.

Фабулу этого дела в 2016 году подробно описал генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, Шулежко, имея приватизированное жилье в Киеве, обратилась к председателю Счетной палаты с просьбой предоставить ей служебное жилье как особо ценному сотруднику. Тот согласился, после чего за счет государства была приобретена квартира на Полтавской улице неподалеку от Счетной палаты.

Шулежко прописала в этой квартире свою семью и с помощью председателя Счетной палаты приватизировала ее на племянника. Затем он подарил ее Шулежко.

Рассмотрев дело, суд признал всех троих подозреваемых невиновными по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

"Указанные лица оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения", – сообщил суд.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

Верховная Рада избрала Магуту на должность главы Счетной палаты в 2012 году, он работал на ней до 2018 года. До этого он более пяти лет занимал должность первого заместителя председателя правления Ощадбанка.

Шулежко возглавляла департамент по вопросам АПК, природоохранной деятельности и чрезвычайным ситуациям с 2004-го по 2018 год. В 1994-1998 годах она была депутатом Верховной Рады.

Андрій Водяний

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