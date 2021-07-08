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Вакцинация и туризм улучшили экономический прогноз для Евросоюза

08.07.2021, 12:20
Вакцинация и туризм улучшили экономический прогноз для Евросоюза - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Активная кампания вакцинации и возобновление свободы передвижения благодаря COVID-сертификатам позволили существенно улучшить прогноз экономического развития Евросоюза. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе рассказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, сообщает Укринформ.

По его словам, ожидается, что европейская экономика будет восстанавливаться быстрее, чем это предполагалось ранее.

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"События первого квартала превысили ожидания, а улучшение ситуации в сфере здравоохранения и быстрое смягчение карантинных мер оказали значительное влияние на результаты второго квартала", – рассказал еврокомиссар.

Джентилони отметил, что экономика ЕС и еврозоны вырастет на 4,8% в этом году и на 4,5% – в следующем.

"Это выше показателей весеннего прогноза на 0,6% для ЕС и на 0,5% для еврозоны. Ожидается, что реальный ВВП вернется к докризисным показателям уже в четвертом квартале 2021 года", – сказал  еврокомиссар.

Страны ЕС смогли постепенно возобновлять экономическую активность благодаря эффективной стратегия ЕС по сдерживанию пандемии и прогрессу в вакцинации. Развитию также, по его словам, способствует введение цифровых COVID-сертификатов.

Впрочем, по оценке Еврокомиссии, даже при таком благоприятном развитии событий сохраняются элементы риска, главным из которых является вероятность распространения новых штаммов коронавируса. Этот фактор лишь подчеркивает необходимость продолжения активной компании вакцинации.

  • В конце апреля Минэкономики обновило консенсус-прогноз: рост ВВП Украины в 2021 году ожидается на уровне 4,1% по сравнению с предыдущей оценкой 3,2% на июль 2020 года, в 2022 году – 3,7% (3,5%). Подробнее – тут. По прогнозам НБУ, по итогам 2021 года экономика Украины вырастет на 3,8%, а инфляция ускорится до 8%.
  • Исследование КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней показало, что при сохранении текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023 году.

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Наталия Софиенко
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вакцинация экономика ЕС коронавирус коронакризис
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