Валютная ипотека. Банкам продлили запрет на взыскание залогового жилья

Верховная Рада приняла законопроект №3640 депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского о продлении моратория на взыскание банками жилья, являющегося залогом по кредитам в иностранной валюте. Об этом говорится на сайте парламента.

За принятие документа в целом проголосовали 349 депутатов.

По данным Национального банка, комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал этот законопроект 15 июля.

Когда и почему был введен мораторий на взыскание банками залогового жилья по валютным кредитам

Данный мораторий был введен в 2014 году. Это было связано с началом агрессии РФ против Украины, экономическим кризисом и девальвацией национальной валюты.

"Из-за обесценивания гривны граждане не могли продолжать платить по валютным ипотечным кредитам. Поэтому банкам запретили взимать залоговое имущество: квартиры и дома", - отмечает Национальный банк.

Был введен запрет на принудительное лишение валютных заемщиков их единственного жилья, приобретенного в кредит и являющегося залогом по такому кредиту.

Мораторий был введен на период до вступления в силу закона, который должен урегулировать особенности погашения (реструктуризации) валютных кредитов.

18 октября 2018 года был принят Кодекс по процедурам банкротства, он вступил в силу с 21 октября 2019 года. Этот документ предусматривал отмену моратория на взыскание валютной ипотеки с 21 октября 2020 года.

Позиция автора законопроекта по мораторию

Автор законопроект №3640 Дубинский в пояснительной записке к этому документу отмечал, что Кодекс по процедурам банкротства не решал вопрос об особенностях погашения (реструктуризации) валютных ипотечных кредитов, но при этом отменял мораторий на взыскание залогового жилья.

"Банки и другие финансовые учреждения, даже при наличии моратория, используя "черных регистраторов" и "черных нотариусов", удосуживаются принудительно изымать у таких должников недвижимое имущество. В том числе, выбрасывая людей с несовершеннолетними детьми из жилья на улицу и забирая средства к существованию. С прекращением действия моратория в октябре 2020 года такая ситуация станет неконтролируемой", - говорится в пояснительной записке.

Депутат предложил продлить действие моратория до принятия отдельного закона, который урегулировал бы не только вопросы реструктуризации задолженности по валютным ипотечным кредитам, но и порядок взыскания залогового имущества.

Позиция НБУ по мораторию

Национальный банк резко раскритиковал законопроект о продлении моратория.

"Это яркий случай, когда название хорошее – "о защите ипотечных заемщиков", а суть - гнилая. Результатом будет нежелание банков восстанавливать ипотечное кредитование", - подчеркивает регулятор.

По данным НБУ, за шесть лет действия моратория часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты, исповедуя принцип "зачем платить, если нет рычага влияния".

Кодекс по процедурам банкротства, как полагают в Нацбанке, содержит реальный механизм реструктуризации долгов ипотечных заемщиков.

"Были предложены приемлемые условия и для банков, и для граждан. В то же время сам механизм реструктуризации заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий. Но вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн", - говорится в сообщении регулятора.

В НБУ добавили, что если мораторий будет продлен, то банки не будут заинтересованы в выдаче новых ипотечных кредитов, а запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых будет невозможен.

Нацбанк призывал народных депутатов не голосовать за законопроект о продлении моратория.

В июне 2014 года Рада запретила отчуждать жилье у валютных заемщиков.

В июне 2019 года в Фонде гарантирования вкладов сообщили, что заемщики смогут реструктуризировать валютные ипотечные кредиты.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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