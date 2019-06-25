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25.06.2019, 12:29

Заемщики смогут реструктуризировать валютный кредит - ФГВФЛ

Заемщики смогут реструктуризировать валютный кредит - ФГВФЛ

Реструктуризация позволит восстановить кредитную историю заемщика, очистить рынок ипотечного кредитования и восстановить его работу

Физические лица, имеющие проблемные ипотечные кредиты в валюте, могут реструктуризировать такой кредит и восстановить свою платежеспособность. В октябре начинает действовать Кодекс Украины по процедурам банкротства, который предусматривает процедуру восстановления платежеспособности физлица. Об этом сообщила директор департамента управления активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Ольга Билай, передает пресс-служба Фонда.

Билай отметила, что в Украине почти половина ипотечных кредитов в иностранной валюте являются проблемными, так как из-за значительной девальвации гривни с момента их оформления, заемщики потеряли способность обслуживать свои обязательства.

Однако Билай сказала, что Кодекс Украины по процедурам банкротства, в частности, предусматривает процедуру восстановления платежеспособности физических лиц и содержит механизм реструктуризации таких кредитов. Билай объяснила, что реструктуризация является сбалансированным инструментом, который в равной степени позволит защитить интересы как кредиторов, так и заемщиков.

Сейчас реструктуризацию осуществляют не все банки, однако с момента введения в действие Кодекса все клиенты банков, у которых есть проблемный ипотечный кредит, могут его реструктурировать. В ФГВФЛ считают, что таким образом, можно восстановить кредитную историю заемщиков, которые по объективным причинам не могли обслуживать свои долги, и очистить рынок ипотечного кредитования от неработающих кредитов и восстановить его работу.

Билай подчеркнула, что воспользоваться механизмом реструктуризации могут и должники банков, которые ликвидируются. ФГВФЛ разработал унифицированную процедуру изменений условий погашения ипотечных кредитов в иностранной валюте. Дополнительные преимущества, которые получают заемщики неплатежеспособных банков на период реструктуризации - это существенное снижение процентной ставки до 0,01% и направление платежей на погашение кредитной задолженности, так называемого "тела кредита", а не процентов и штрафов. Кроме того, продажа прав требования по кредитным договорам, задолженность по которым была реструктуризирована, осуществляется в последнюю очередь. Срок реструктуризации не может превышать срок ликвидации неплатежеспособного банка.

Те должники ликвидируемых банков, которые воспользуются предложение Фонда, будут иметь дополнительные преимущества при проведении реструктуризации в процедуре банкротства. В частности, погашение "тела кредита" в период реструктуризации Фондом в дальнейшем увеличит размер прощения долга по Кодексу Украины по процедурам банкротства и уменьшит размер платежей в пользу кредитора.

Кодекс Украины по процедурам банкротства, принятый Верховной Радой Украины 18 октября 2018 года, вступил в силу 21 апреля 2019 года. Кодекс начинает действовать через шесть месяцев со дня вступления в силу. В частности, документом также предусматривается снятие моратория на принудительное взыскание имущества у должников банков по ипотечным кредитам и продажа прав требования по этим кредитным обязательствам.

В апреле госбанки собирались продать проблемные кредиты на "голландских" аукционах. В ПриватБанке на 1 января 2019 года доля неработающих займов в портфеле кредитов для физлиц - 42% (28,9 млрд грн), в Укрэксимбанке на 1 января - 89% (1,85 млрд грн), в Укргазбанке - 59% (3,9 млрд грн), в Ощадбанке - 47% (4,3 млрд грн).

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Теги: фгвфл, ипотека, заемщики, ваютный кредит, проблемный кредит, кредитная история
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