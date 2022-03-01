Великобритания ввела санкции против Сбербанка

Власти Великобритании ввели санкции против корреспондентских счетов Сбербанка, а также запретили клиринговые операции в фунтах. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина Великобритании.

"ПАО "Сбербанк" участвует в приобретении выгод от российского правительства или поддерживает его", – говорится в публикации.

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В документе британского ведомства также указано, что Сбербанк является исключительно значимым игроком российского сектора финансовых услуг, который имеет стратегическое значение для правительства России.

В понедельник в британский санкционный список были также внесены банк "Открытие", Совкомбанк и ВЭБ. Как отмечалось в документе, Соединенное Королевство замораживает их активы. В качестве причин также указывались "поддержка правительства России" и получение выгоды от сотрудничества с ним.

Наталия Софиенко

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