UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Великобритания ввела санкции против Сбербанка

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 12:20
Великобритания ввела санкции против Сбербанка - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Власти Великобритании ввели санкции против корреспондентских счетов Сбербанка, а также запретили клиринговые операции в фунтах. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина Великобритании. 

"ПАО "Сбербанк" участвует в приобретении выгод от российского правительства или поддерживает его", – говорится в публикации.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В документе британского ведомства также указано, что Сбербанк является исключительно значимым игроком российского сектора финансовых услуг, который имеет стратегическое значение для правительства России. 

В понедельник в британский санкционный список были также внесены банк "Открытие", Совкомбанк и ВЭБ. Как отмечалось в документе, Соединенное Королевство замораживает их активы. В качестве причин также указывались "поддержка правительства России" и получение выгоды от сотрудничества с ним.

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции против россии Сбербанк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 