Великобритания закроет России доступ к финансовым рынкам в случае дальнейшей агрессии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что следующие "транши" британских санкций против России в случае дальнейшей агрессии будут более жесткими. Они будут предусматривать запрет на продажу российского суверенного долга и санкции против ключевых российских олигархов и организаций, сказала она в эфире Sky News .

По словам Трасс, санкционный пакет будет "болезненным" для Российской Федерации.

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"Полномасштабного вторжения мы еще не увидели, но есть ясное понимание, что международное сообщество усилит наши санкции, если президент Путин пойдет на эскалацию", – сказала министр. По ее словам, некоторые санкции нужно держать впрок именно на такой случай.

"Мы четко заявили, что собираемся ограничить доступ России к британским рынкам. Будут более жесткие санкции против ключевых олигархов, против ключевых организаций, которые ограничат доступ РФ к финансовым рынкам в случае полномасштабного вторжения в Украину", – сказала Трасс.

Британская разведка считает такой вариант реальным. По ее словам, существует высокая вероятность того, что в планах России – нападение на столицу Украины Киев.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать Владимира Путина", – сказала она.

22 февраля Великобритания ввела санкции против пяти британских банков (банк Россия, Промсвязьбанк, ИС Банк, Генбанк, Черноморский банк реконструкции и развития) и трех олигархов (Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг, Игорь Ротенберг).

Андрей Водяный

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