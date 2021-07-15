Казино и игроки будут платить налоги. Верховная Рада одобрила закон: детали

В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2713-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей". "За" проголосовали 252 народных депутата.

Документом предлагается установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуску и проведению лотерей – 10%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Кроме налога на доход, проектом закона предусматривается, что субъекты хозяйствования также будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

При осуществлении организаторами азартных игр иной деятельности предусматривается начисление и уплата ими налога на прибыль по базовой (основной) ставке налога.

Также предусматривается, что крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором. При налогообложении выигрышей в азартные игры в казино, зале игровых автоматов будут учитываться расходы на участие в такой игре, совершенные в течение 24 часов до выигрыша.

"Предлагается отменить необоснованную тройную плату за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, а также за игровой автомат, вместо этого не вводить нулевую ставку налога на доход", – говорится в пояснительной записке.

11 августа 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр". 23 сентября 2020 года был создан регулятор на игорном рынке – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

8 апреля КРАИЛ выдала лицензию компании Конкуэрор, владельцу бренда Vulkan Casino, на организацию онлайн-казино в Украине. 10 апреля пятизвездочный отель в Киеве получил лицензию на открытие казино. На начало июля 46 отелей получили право открывать игорные залы. Также КРАИЛ ввела реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.