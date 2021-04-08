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Visa и Moneyveo объявили о стратегическом партнерстве p

08.04.2021, 11:13
Visa и Moneyveo объявили о стратегическом партнерстве - Фото

На правах рекламы

Visa и Moneyveo подписали соглашение о стратегическом партнерстве для продвижения цифровых платежей среди клиентов Манивео.

7 апреля 2021 года мировой лидер в области цифровых платежных технологий  Visa и лидер небанковского потребительского кредитования в Украине компания Moneyveo объявили о подписании соглашения о стратегическом партнерстве. Его цель – совместное развитие безналичных платежных инструментов.

В рамках этого сотрудничества компании планируют совместно внедрять инновационные решения на базе передовых технологий и продуктов Visa и Moneyveo, чтобы сделать безналичные платежи еще удобнее и безопаснее для своих клиентов.

"Наша цель – предоставлять клиентам максимально удобные, быстрые и надежные финансовые сервисы в любое время в любом уголке страны. Экосистема Манивео строится по принципу Digital 360, а цифровые технологии применяются во всех направлениях бизнеса. Сотрудничество с Visa стало логическим продолжением пути постоянного развития и инновационности. Благодаря нашему стратегическому партнерству, мы выводим на рынок принципиально новые продукты и прорывные решения, трансформирующие отрасль небанковского кредитования", – прокомментировала Алена Андроникова, Group CEO Moneyveo.

 "Компания Visa внимательно следит за рынком небанковского кредитования, понимая всю его значимость и потенциал. Манивео – признанный лидер этой отрасли в Украине, в том числе по внедрению инноваций. Уверена, что обширный международный опыт Visa в создании и развитии финтех-продуктов вместе с глубокой предметной экспертизой Moneyveo способны задать абсолютно новый уровень качества сервиса потребительского кредитования", – добавила Вера Платонова, старший вице-президент, генеральный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Visa и Moneyveo также планируют проводить совместные исследования рынка и маркетинговые кампании. Партнеры надеются, что сотрудничество повысит участие клиентов Манивео в безналичной экономике и будет способствовать дальнейшей цифровизации индустрии небанковского потребительского кредитования в Украине.

Информация о компании Visa

Visa Inc. (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей̆. Наша миссия ‒ объединить мир посредством наиболее инновационной̆, надёжной̆ и безопасной̆ платёжной̆ сети, которая позволяет потребителям, бизнесу и экономике в целом планомерно развиваться. Наша новейшая глобальная технологическая сеть VisaNet обеспечивает безопасные платежи по всему миру и может обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду. Компания Visa уделяет большое внимание инновациям, что является катализатором быстрого роста "connected commerce", в условиях которой̆ практически любое подключенное устройство способно осуществлять платежи. Таким образом компания приближает переход к будущему без наличных – для всех и везде. По мере того, как происходит переход от аналоговых технологий к цифровым, Visa использует свой бренд, продукты, экспертов, сеть и масштаб для трансформации коммерции.

Для получения дополнительной̆ информации посетите сайты: usa.visa.com/about-visa, https://www.visa.com.ua, https://www.facebook.com/VisaUA, http://www.visanewscissee.com/

Информация о компании Moneyveo 

Финтех-компания Moneyveo – это украинский сервис онлайн-кредитования, который был первым на рынке и благодаря клиентоориентированности и собственным технологическим разработкам удерживает лидерство уже 8-й год. Компания предоставляет услуги потребительского кредитования населению Украины, а с апреля 2020 года вышла на рынок Азии, запустив кредитование во Вьетнаме. Задача Moneyveo – оказывать быструю финансовую помощь без личных визитов в офисы и долгих ожиданий. Поэтому в компании активно создают и развивают новые каналы получения и оплаты кредитов, востребованных среди разных категорий потребителей. В результате клиенты получают больше возможностей для мгновенного решения финансовых задач. Сегодня услугами Moneyveo пользуются более 1 млн украинцев. Компания единственная в своём сегменте, кто имеет сертификат, подтверждающий самый высокий уровень безопасности платежных карт – PCI DSS Service Provider Level 1.

Более детальная информация предоставлена на сайте компании: https://moneyveo.ua/

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Visa Moneyveo
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