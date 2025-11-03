Вице-канцлер Германии призвал запретить весь импорт российской стали

Фото: Depositphotos

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль требует полного прекращения импорта российской стали в Европейский Союз. Несмотря на санкции из-за войны в Украине, ЕС до сих пор закупает стальные полуфабрикаты из России. Об этом сообщает издание Spiegel.

Накануне "стального саммита" в Ведомстве федерального канцлера, что состоится в четверг, политик от СДПГ выступил с критикой действующей торговой политики. По его словам, необходимо быстрое и полное прекращение закупок российской стали.

"Стальные заготовки, произведенные в России и обработанные в ЕС, до сих пор не подпадают под санкции", – заявил Клингбайль.

Стальные слябы – это заготовки прямоугольного сечения, служащие промежуточным продуктом в производстве листовой стали.

Он отметил, что невозможно объяснить любому работнику металлургической промышленности, почему Европа до сих пор держит рынок открытым для Путина.

В то же время он подчеркнул, что на глобальные избыточные мощности и демпинговые цены следует реагировать проявлением "большего европейского патриотизма".

"Больше внутреннего производства, четкий акцент на климатически чистую высококачественную сталь из Германии и Европы. Мы должны уделять приоритетное внимание использованию стали местного производства в ключевых секторах, таких как наша инфраструктура и автомобильная промышленность", – добавил Клингбайль.