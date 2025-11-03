Віцеканцлер Німеччини закликав заборонити весь імпорт російської сталі
Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл вимагає повного припинення імпорту російської сталі до Європейського Союзу. Попри санкції через війну в Україні, ЄС досі купує сталеві напівфабрикати з Росії. Про це повідомляє видання Spiegel.
Напередодні "сталевого саміту" у Відомстві федерального канцлера, що відбудеться в четвер, політик від СДПН виступив з критикою наявної торговельної політики. За його словами, необхідне швидке й повне припинення закупівель російської сталі.
"Сталеві сляби, вироблені в Росії й оброблені в ЄС, досі не підпадають під санкції", – заявив Клінгбайл.
Сталеві сляби – це пластини прямокутного перерізу, що слугують проміжним продуктом у виробництві листової сталі.
Він зазначив, що неможливо пояснити жодному працівнику сталеливарної промисловості, чому Європа досі залишає ринок відкритим для Путіна.
Водночас він підкреслив, що на глобальні надлишкові потужності й демпінгові ціни слід реагувати проявом "більшого європейського патріотизму".
"Більше внутрішнього виробництва, чіткий акцент на кліматично чисту високоякісну сталь з Німеччини та Європи. Ми маємо надати пріоритет використанню сталі місцевого виробництва в ключових секторах, таких як наша інфраструктура й автомобільна промисловість", – додав Клінгбайл.
- У відповідь на загострення кризи в сталевій галузі федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про проведення "сталевого саміту", запланованого на 6 листопада 2025 року в Берліні.
