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Во что инвестировал более 90 миллионов ПУМБ во время войны p

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 10:00
Во что инвестировал более 90 миллионов ПУМБ во время войны - Фото

На правах рекламы

ПУМБ за 10 месяцев войны инвестировал более 90 миллионов гривен в проекты по поддержке ВСУ, ТРО, Нацполиции, Нацгвардии, ГУР и СБУ; продвижению донорства и помощи раненым; поддержке украинского бизнеса и арта.

С первых дней войны ПУМБ поддерживает украинских защитников. Банк сразу перечислил 30 млн на ВСУ и 20 млн на ТРО для закупки средств защиты воинов. И сегодня сумма поддержки украинской армии и спецподразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГУР и СБУ достигает 80 млн грн. Это более 1000 бронежилетов и 1000 аптечек, 12 дронов и 6 автомобилей, 500 перископов и 36 радиостанций, 45 спальных мешков и 24 буржуек, 400 пар обуви и 860 единиц военной одежды.

Банк оперативно реагирует на нужды защитников: если сначала очень нужны были шлемы и бронежилеты, позже – тепловизоры и квадрокоптеры, то сейчас – теплая военная одежда и обувь, печи для отопления и приготовления пищи. Сегодня также острая потребность наших Вооруженных сил в высокоточном вооружении. Поэтому ПУМБ присоединился к общенациональным сборам на дроны-камикадзе и бронемашины, которые провел Фонд Сергея Притулы, банк задонатил 2 миллиона грн.

Сейчас военные хирурги в прифронтовых госпиталях круглосуточно оперируют раненых. Операционных не хватает, а у тяжелораненых нет времени ждать. Поэтому вместе с Фондом Сергея Притулы, партнерами и клиентами банка ПУМБ собирает 6 миллионов на прифронтовую операционную, закупку хирургического оборудования. А это еще 150 спасенных жизней ежемесячно. Банк делает первый взнос – 3 миллиона гривен.

Среди партнеров ПУМБ в поддержке ВСУ как известные и крупные благотворительные фонды, такие как KSE Foundation и Фонд Сергея Притулы, так и маленькие волонтерские организации, и все вместе мы делаем одно важное дело.

Постоянная потребность украинских воинов на нуле – кровоостанавливающие средства тактической медицины и компоненты крови. Поэтому ПУМБ инициировал социальный проект "Мы одной крови" для поддержки украинского малого бизнеса и арта, продвижения донорских инициатив и помощи раненым. Это масштабный партнерский проект банка, логистической компании "Новая почта", 6 украинских производителей и 4 иллюстраторов, 2 общественных организаций. Половину стоимости каждого заказа патриотического мерча, созданного украинскими производителями, ПУМБ перечисляет благотворительным фондам ДонорUA и "Агенты крови". Собранные средства направляются на обеспечение потребностей донорской крови, доставку компонентов крови в горячие точки и закупку средств тактической медицины для украинских воинов. Украинцы поддерживают этот проект, сдавая кровь в донорских центрах.

За пять месяцев инициатива "Мы одной крови" собрала 2 млн грн. Денежные средства пошли на закупку более 1000 кровоостанавливающих средств тактической медицины и 24 доставки компонентов крови в горячие точки, а каждая такая доставка – это тысячи спасенных жизней. Более 450 украинцев стали донорами, а это надежда на выздоровление для более 900 человек. Мы поддержали украинских производителей и дизайнеров более чем на 6 млн грн. О проекте узнали более 10 миллионов украинцев.

Людей и бизнесов, готовых бороться за свободу в Украине, много. Вместе мы победим!

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ПУМБ банк ПУМБ
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