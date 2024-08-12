Военным купили некачественные аптечки почти на 60 млн грн. Есть подозреваемые

Подозрения по факту поставки некачественных военных аптечек получили десять человек

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему начальнику военного учебного центра, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек. Об этом сообщает ГБР.

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Военный учебный центр заключил с предпринимателями восемь договоров на поставку 30 773 аптечек на общую сумму 58,5 млн грн.

Военные чиновники не проконтролировали качество поставленных аптечек. Экспертиза подтвердила, что они не соответствуют установленным нормам, не имеют соответствующих компонентов, а имеющиеся препараты – не отвечают качеству.

Бывшего начальника учебного центра поставили в известность о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины), начальнику медицинского учебного центра – в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Им может грозить лишение свободы сроком от восьми до десяти лет.

Частным предпринимателям, поставившим некачественные аптечки, сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.