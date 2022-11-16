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Всемирный банк дал 1,7 млрд грн на восстановление критической инфраструктуры: кто получит

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 12:06
Всемирный банк дал 1,7 млрд грн на восстановление критической инфраструктуры: кто получит - Фото
Фото: Pexels

Кабинет министров утвердил порядок и условия бюджетной субвенции на восстановление критической инфраструктуры, которая будет финансироваться за счет займа от Международного банка реконструкции и развития из группы Всемирного банка. Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

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"Принятое решение позволит громадам восстановить и модернизировать поврежденные объекты, в частности предприятий водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с отходами. Это в свою очередь будет способствовать предоставлению потребителям качественных жилищно-коммунальных услуг", — отметил исполняющий обязанности министра Василий Лозинский.

Проектом постановления предусмотрено распределение более 1,66 млрд грн пяти пострадавшим городам:

Харькову – 1,14 млрд грн
Николаеву – 311 млн грн
Броварам – 91,8 млн грн
Кременчугу – 59,8 млн грн
Житомиру – 58,8 млн грн

  • После массированного ракетного удара России по объектам критической инфраструктуры 15 ноября без света осталось 10 млн украинцев. К утру большинство потребителей вернули в сеть, но по всей Украине происходят веерные и аварийные отключения.
Андрій Водяний
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Николаев Харьков Всемирный банк Житомир бровары кременчуг критическая инфраструктура
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