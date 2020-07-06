Вся правда про кэшбек-сервисы
Как покупать и получать за это деньги
На правах спонсорства
Ежедневно вы слышите: кэшбек на то, кэшбек на это, кэшбек - это скидка, кэшбек - это программа лояльности. Разберемся, что из этого правда?
Кэшбек в Украине появился относительно недавно, поэтому все, кому не лень, считают нужным заменить слово "скидка" на "кэшбек", потому что так модно.
На самом деле, кэшбек - это когда вам возвращают часть средств от покупок, после оплаты. Настоящий кэшбек - это независимый бонус. Вы можете одновременно получить скидку от магазина, банковский кэшбек и кэшбек от TIPSMART.
Почему это выгодно магазинам и сервисам, которые выплачивают кэшбек?
Так они конкурируют между собой. Если вы купили телевизор в Фокстроте и вернули кэшбек 300 грн, в следующий раз вы будете искать похожие условия с кэшбеком. Или будете покупать в магазине, где такой услуги нет? Хм?
Расскажу немного, как это работает.
TIPSMART - это кэшбек-платформа, которая возвращает деньги из более 500 магазинов. Но фишка не в этом, 2020-м никого не удивишь просто кэшбеком. Поэтому в TIPSMART есть кэшбек офлайн. Это когда вы приходите в кафе, ресторан, салон или медсервис, показываете мобильное приложение, покупаете и возвращаете часть денег назад.
Инструкция для тех, кто еще не пользовался кэшбеком:
- Регистрируетесь в TIPSMART в два шага
- Находите нужный магазин и покупаете, как обычно. Кэшбек начисляется в личный кабинет в течение суток (иногда в течение 3-х суток)
- Чтобы купить офлайн — выбираете раздел "магазины и сервисы" / "offline", видите офлайн-локации с кэшбеком рядом. Нужно просто прийти и показать штрихкод в приложении
- Кэшбек попадает в серый кошелек, пока магазин не подтвердит покупку, а затем в зеленый — тогда его можно вывести
- Вывести средства можно на карту, мобильный или рассчитаться в офлайн-точках.
Пример: кроссовки в Intertop стоят 2000 грн. Кэшбек в TIPSMART 6,5%. Это означает, что после оплаты вы вернете 130 грн. Также можно получить кэшбек на банковской карте, например в монобанк кэшбек на "одежда и обувь" 3%, при расчете картой вы вернете еще 60 грн.
Общая экономия 190 грн. А еще же есть скидки в магазине :)
Как получить дополнительный кэшбек?
- Ежемесячно добавляйте 5 любимых магазинов в ТОП-5 и получайте + 20% к ставке кэшбека в течение месяца. Например: обычный кэшбек на AliExpress 5,2%, а повышенный в ТОП-5 — 6%
- Установите расширение TIPSMART. Каждый раз, когда вы будете гуглить какой-то товар, расширение покажет, на каком сайте можно купить с кэшбеком
- Суммируйте акции, банковский кэшбек и кэшбек от TIPSMART
- Подписывайтесь на соцсети TIPSMART (там есть промокоды на дополнительные скидки и повышенный кэшбек)
- Рекомендуйте сервис друзьям и получите 10% от их кэшбека, за каждую покупку
Важно!
Иногда начисления кэшбека занимает некоторое время. На это есть несколько причин:
- Магазин ждет 14 дней, потому что вы имеете право вернуть или обменять товар (в таком случаи кэшбек будет отменён)
- Сервисы бронирования жилья или перелетов насчитывают кэшбек через некоторое время после выселения
- Технические сбои. Если вы не увидели кэшбек в сером кошельке в течение 3-х суток - обратитесь в службу поддержки, там точно помогут :)
Ну а зарегистрироваться можно здесь.
А у вас уже был опыт покупок с кэшбеком?
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