Как покупать и получать за это деньги

На правах спонсорства

Ежедневно вы слышите: кэшбек на то, кэшбек на это, кэшбек - это скидка, кэшбек - это программа лояльности. Разберемся, что из этого правда?

Кэшбек в Украине появился относительно недавно, поэтому все, кому не лень, считают нужным заменить слово "скидка" на "кэшбек", потому что так модно.

На самом деле, кэшбек - это когда вам возвращают часть средств от покупок, после оплаты. Настоящий кэшбек - это независимый бонус. Вы можете одновременно получить скидку от магазина, банковский кэшбек и кэшбек от TIPSMART.

Почему это выгодно магазинам и сервисам, которые выплачивают кэшбек?

Так они конкурируют между собой. Если вы купили телевизор в Фокстроте и вернули кэшбек 300 грн, в следующий раз вы будете искать похожие условия с кэшбеком. Или будете покупать в магазине, где такой услуги нет? Хм?

Расскажу немного, как это работает.



TIPSMART - это кэшбек-платформа, которая возвращает деньги из более 500 магазинов. Но фишка не в этом, 2020-м никого не удивишь просто кэшбеком. Поэтому в TIPSMART есть кэшбек офлайн. Это когда вы приходите в кафе, ресторан, салон или медсервис, показываете мобильное приложение, покупаете и возвращаете часть денег назад.

Инструкция для тех, кто еще не пользовался кэшбеком:

Регистрируетесь в TIPSMART в два шага Находите нужный магазин и покупаете, как обычно. Кэшбек начисляется в личный кабинет в течение суток (иногда в течение 3-х суток) Чтобы купить офлайн — выбираете раздел "магазины и сервисы" / "offline", видите офлайн-локации с кэшбеком рядом. Нужно просто прийти и показать штрихкод в приложении Кэшбек попадает в серый кошелек, пока магазин не подтвердит покупку, а затем в зеленый — тогда его можно вывести Вывести средства можно на карту, мобильный или рассчитаться в офлайн-точках.

Пример: кроссовки в Intertop стоят 2000 грн. Кэшбек в TIPSMART 6,5%. Это означает, что после оплаты вы вернете 130 грн. Также можно получить кэшбек на банковской карте, например в монобанк кэшбек на "одежда и обувь" 3%, при расчете картой вы вернете еще 60 грн.

Общая экономия 190 грн. А еще же есть скидки в магазине :)

Как получить дополнительный кэшбек?

Ежемесячно добавляйте 5 любимых магазинов в ТОП-5 и получайте + 20% к ставке кэшбека в течение месяца. Например: обычный кэшбек на AliExpress 5,2%, а повышенный в ТОП-5 — 6%

Установите расширение TIPSMART. Каждый раз, когда вы будете гуглить какой-то товар, расширение покажет, на каком сайте можно купить с кэшбеком

Суммируйте акции, банковский кэшбек и кэшбек от TIPSMART

Подписывайтесь на соцсети TIPSMART (там есть промокоды на дополнительные скидки и повышенный кэшбек)

Рекомендуйте сервис друзьям и получите 10% от их кэшбека, за каждую покупку





Важно!

Иногда начисления кэшбека занимает некоторое время. На это есть несколько причин:

Магазин ждет 14 дней, потому что вы имеете право вернуть или обменять товар (в таком случаи кэшбек будет отменён) Сервисы бронирования жилья или перелетов насчитывают кэшбек через некоторое время после выселения Технические сбои. Если вы не увидели кэшбек в сером кошельке в течение 3-х суток - обратитесь в службу поддержки, там точно помогут :)

Ну а зарегистрироваться можно здесь.

А у вас уже был опыт покупок с кэшбеком?

Станислав Погорилов

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