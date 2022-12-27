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Выгодные криптовалюты для инвестиций в 2023 году p

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 13:00
Выгодные криптовалюты для инвестиций в 2023 году - Фото

На правах рекламы

В настоящий момент на цифровом рынке обращаются тысячи электронных активов. Многие активы сегодня проходят стадию пресейла. Эксперты цифрового рынка сходятся во мнении, что стоимость некоторых активов может вырасти в десятки раз уже в следующем году. 

Новые криптовалюты: во что инвестировать?

Рассмотрим более подробно у каких токенов есть большой потенциал и к каким новым криптовалютам стоит присмотреться. 

RIA

Блокчейн-игра Calvaria предоставляет возможность пользователям по всему миру устраивать дуэли и коллективные баттлы. Для участия в сражениях нужно собрать колоду NFT-карт, которая состоит из разных персонажей. Каждый герой имеет свой набор способностей и характеристик. 

Пользователь может развивать персонажей путем покупки цифровых предметов, которые продаются в игровом маркетплейсе. Победители получают призовые токены RIA, эмитированные платформой. Помимо этого, пользователи могут использовать RIA для стейкинга и получать дополнительный доход.  

В ходе предварительной продажи создатели игры продали токенов на сумму порядка 1,6 млн долларов. 

Плюсы игрового проекта: 

● Использование современных распределенных технологий (Polygon Network);

● Высокая скорость и безопасность транзакций;

● Возможность формирования собственной колоды NFT-карт. 

Посетить пресейл RIA 

Токен D2T

Проект Dash 2 Trade создан для информационной поддержки крипто трейдеров. Пользователь, оформивший один из вариантов подписки, получает доступ к аналитическим инструментам и торговым сигналам, которые помогают принимать решения, при открытии и закрытии торговых позиций. Также инвестор может узнать о предстоящих первичных размещениях цифровых монет.

Токены D2T, выпущенные платформой, используются для оформления подписки и пользуются большим спросом у инвесторов. В рамках пресейла, проект уже собрал более 5,6 млн долларов. 

Перечислим основные преимущества площадки: 

● Перспективность токена D2T;

● Широкий спектр аналитических инструментов;

● Удобный дашборд с необходимыми метриками. 

Приобрести токен D2T 

IMPT

Платформа IMPT.io создана в рамках формирующегося глобального рынка углеродных кредитов. Технология блокчейн позволяет токенизировать квоты на выбросы парниковых газов и обезопасить транзакции с ними. Оцифрованный углеродный кредит можно в дальнейшем продать или "сжечь". При выборе второго варианта, пользователь получает NFT в стиле эко, стоимость которого со временем может сильно вырасти. 

Площадка IMPT.io уже подписала договоры с тысячами транснациональных корпораций и розничных сетей. Пользователь платформы, купивший товары компаний-партнеров, может получить токены проекта в качестве кешбэка. Проект IMPT.io сейчас активно развивается. В настоящий момент платформа привлекла 12,5 млн долларов в рамках предварительной продажи эмитированных токенов. 

Перечислим сильные стороны проекта: 

●  Поддержка протокола Proof of Stake;

●  Перспективная экологическая ниша и возможность торговли углеродными кредитами;

●  Постоянно расширяющаяся партнерская сеть. 

Приобрести токен IMPT

Заключение

Рассмотренные токены подходят для трейдеров, которые придерживаются безопасной торговой стратегии. Такие перспективные криптовалюты подходят для среднесрочного и долгосрочного горизонта инвестирования.

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криптовалюта IMPT D2T RIA
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