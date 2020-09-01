Взрыв в Бейруте. Всемирный банк подсчитал ущерб

Ущерб столице Ливана после мощного взрыва 4 августа в порту Бейрута составил $3,8-4,6 млрд. Об этом заявили аналитики Всемирного банка, пишет Bloomberg.

В результате катастрофы в городе разрушены дома, больницы, школы, закрыты многие предприятия. Последние привело к спаду экономической активности, что по оценке аналитиков, выльется в рост уровня бедности в стране, который и без того достигает 45%.

Как пишет издание, ликвидация только физического ущерба от взрыва потребует международной помощи и частных инвестиций. Однако условием получения такой поддержки является проведение властями страны масштабных реформ. Ливан и ранее претендовал на зарубежную финансовую помощь, однако местные власти так и не смогли согласовать налоговую реформу и антикоррупционные меры, на которых настаивали кредиторы.

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По оценке Всемирного банка, на восстановление государственного сектора Ливану в 2020 и 2021 годах понадобится $1,8-2,2 млрд, в том числе $760 млн к декабрю текущего года. В ближайшие несколько месяцев властям страны нужно найти $35-40 млн, чтобы удовлетворить базовые потребности 90 000 граждан и обеспечить краткосрочную занятость по крайней мере 15 000 человек.

Траты на предоставление жилья оцениваются в $30-35 млн, еще $225-275 млн властям нужно найти, чтобы обеспечить немедленную финансовую поддержку микробизнесу и малому бизнесу, который обеспечивает работой тысячи местных жителей.

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Наталия Софиенко

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