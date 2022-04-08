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Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь еще на $30 млн

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 09:43
Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь еще на $30 млн - Фото
Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен (Фото: ЕРА)

Сеул планирует предоставить Украине гуманитарную помощь еще на $30 млн. Об этом заявил глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен, сообщает Yonhap. 

Он обнародовал план чрезвычайной гуманитарной помощи Украине во время заседания глав МИД стран-членов НАТО и четырех партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона. 

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По словам Чон Ый Ена, Сеул предложит Киеву помощь на $30 млн, а также рассмотрит вопрос о дополнительной поддержке.

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Наталия Софиенко
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