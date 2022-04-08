Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь еще на $30 млн

Сеул планирует предоставить Украине гуманитарную помощь еще на $30 млн. Об этом заявил глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен, сообщает Yonhap.

Он обнародовал план чрезвычайной гуманитарной помощи Украине во время заседания глав МИД стран-членов НАТО и четырех партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона.

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По словам Чон Ый Ена, Сеул предложит Киеву помощь на $30 млн, а также рассмотрит вопрос о дополнительной поддержке.

В марте Южная Корея направила в Украину нелетальные средства военной помощи на $800 000.

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Наталия Софиенко

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