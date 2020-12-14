За неделю за отсутствие масок полиция выписала 14 000 штрафов
14.12.2020, 17:39
Иллюстративное фото: depositphotos.com
За прошедшую неделю полиция составила 14 000 протоколов об административных нарушениях за отсутствие масок в общественных местах. Об этом сообщили во время селекторного совещания с участием президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.
Таким образом, в государственный бюджет было уплачено 465 000 грн штрафов.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
"В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 000 протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 000 грн штрафов", – сообщили в ОП.
- 6 ноября законопроект о штрафах за отсутствие маски в общественных местах был принят Верховной Радой.
- 20 ноября, закон подписал президент Владимир Зеленский.
- 21 ноября закон вступил в силу.
- 2 декабря ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок.
Читайте также: Судиться за неношение маски намного дороже, чем заплатить штраф – Малюська
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии