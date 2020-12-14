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За неделю за отсутствие масок полиция выписала 14 000 штрафов

14.12.2020, 17:39
За неделю за отсутствие масок полиция выписала 14 000 штрафов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

За прошедшую неделю полиция составила 14 000 протоколов об административных нарушениях за отсутствие масок в общественных местах. Об этом сообщили во время селекторного совещания с участием президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Таким образом, в государственный бюджет было уплачено 465 000 грн штрафов.

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"В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 000 протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 000 грн штрафов", – сообщили в ОП.

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Наталия Софиенко
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