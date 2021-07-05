За шесть лет Украина сократила экспорт товаров в Россию на 78%

С 2013 по 2019 год Украина уменьшила экспорт товаров в Россию на 78% и вырос на 24% в страны Европейского Союза. Об этом во время всеукраинского форума Украина 30. Международная политика рассказал советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов, пишет Укринформ.

По его словам, на такие показатели повлияло Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

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"Экспорт товаров в Европейский Союз с 2013 по 2019 год вырос на 24%, в то время как в РФ уменьшился на 78%. 2020 год мы не считаем, потому что это год пандемии. То есть мы увеличили экспорт в Евросоюз и уменьшили его в РФ, но в целом нам еще не удалось заместить те потери от экспорта в Россию за счет ЕС. Но я уверен, что это произойдет", – сказал он.

Милованов отметил, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины с долей около 40%, доля азиатского рынка, особенно Китая, по состоянию на 2019 год составляла 33%. Доля России составляет лишь 6% из 23%, которая была ранее.

Также, по его словам, Украина начала экспортировать больше сельскохозяйственных и готовых пищевых продуктов вместо металлов и минералов.

В феврале 2021 года Россия вышла на второе место по импорту товаров в Украину в январе.

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Наталия Софиенко

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