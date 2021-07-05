UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За шесть лет Украина сократила экспорт товаров в Россию на 78%

05.07.2021, 14:46
За шесть лет Украина сократила экспорт товаров в Россию на 78% - Фото
Тимофей Милованов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

С 2013 по 2019 год Украина уменьшила экспорт товаров в Россию на 78% и вырос на 24% в страны Европейского Союза. Об этом во время всеукраинского форума Украина 30. Международная политика рассказал советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов, пишет Укринформ.

По его словам, на такие показатели повлияло Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Экспорт товаров в Европейский Союз с 2013 по 2019 год вырос на 24%, в то время как в РФ уменьшился на 78%. 2020 год мы не считаем, потому что это год пандемии. То есть мы увеличили экспорт в Евросоюз и уменьшили его в РФ, но в целом нам еще не удалось заместить те потери от экспорта в Россию за счет ЕС. Но я уверен, что это произойдет", – сказал он.

Милованов отметил, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины с долей около 40%,  доля азиатского рынка, особенно Китая, по состоянию на 2019 год составляла 33%. Доля России составляет лишь 6% из 23%, которая была ранее.

Также, по его словам, Украина начала экспортировать больше сельскохозяйственных и готовых пищевых продуктов вместо металлов и минералов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина, Россия экспорт товаров экспорт товаров в Россию Тимофей Милованов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 