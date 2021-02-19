Задержка пособий по безработице. Кабмин хочет выделить дополнительно 3,5 млрд грн

Кабинет министров предлагает дополнительно выделить 3, 493 млрд грн для выплаты Фондом общеобязательного государственного соцстрахования пособия по безработице. Соответствующий проект постановления Кабмина обнародован на портале Федерации профсоюзов.

Средства будут выделены Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства из специального фонда госбюджета на 2021 год на безвозвратной основе.

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В пояснительной записке отмечается, что в 2020 году произошел рост получателей пособия по безработице на 40%. В связи с этим, доходы в Фонд от уплаты работодателями ЕСВ не обеспечивали расходы, что приводило к задержкам по выплате пособия по безработице.

"В 2021 году финансовое положение Фонда тоже не стабилизировалось. Доходы в Фонд не обеспечивают потребность в расходах (среднедневные доходы составляют – 57 млн ​​грн, а потребность в расходах – 83 млн грн)", – отмечается в записке.

"Учитывая чрезвычайную важность социальной защиты безработных, обеспечение своевременности выплаты помощи по безработице, сохранение занятости работников, недопущения усиления социального напряжения в обществе, а уже сегодня есть задержка с финансированием помощи по безработице в сумме 620 200 000 грн для 271 643 тысяч безработных необходимо выделить Фонда финансовой помощи на безвозвратной основе в сумме – 3493 143,4 грн", – говорится в документе.

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3 февраля Кабинет министров пересмотрел условия предоставления пособия по частичной безработице. Утвержденный правительством порядок предоставления пособия по частичной безработице предусматривает, что право на такие выплаты имеют работники, уровень сокращения рабочего времени которых составляет 50% и более в месяц.

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Наталия Софиенко

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