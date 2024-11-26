Законодатели США: Гонконг – мировой лидер финпреступлений "авторитарной оси" с участием РФ

Изменения произошли после того, как Пекин усилил контроль над городом

Гонконг (фото: Flickr)

Гонконг стал центром финансовой преступности, поскольку Пекин ужесточил контроль над городом, заявили законодатели США, подчеркнув ухудшение связей между бывшей британской колонией и Вашингтоном. Об этом сообщает Bloomberg.

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"С тех пор как в середине 2020 года Пекин навязал Гонконгу закон о национальной безопасности, город превратился из надежного глобального финансового центра в ключевого игрока по усилению авторитарной оси Китая, Ирана, России и Северной Кореи", – заявили руководители Специального комитета Палаты представителей Китая в письме к министру финансов Джанет Йеллен.

Письмо было подписано главой комитета, конгрессменом Джоном Муленаром от Мичигана и главным демократом группы Раджей Кришнамурти из Иллинойса.

Они добавили, что это изменение вызвало вопрос о том, "уместна ли давняя политика США относительно Гонконга, в частности по его финансовому и банковскому сектору".

В ответ правительство Гонконга возразило и назвало это "злостной клеветой", заявив, что полностью соблюдает санкции, введенные Советом Безопасности ООН. В то же время "выступает против односторонних мер, которые Вашингтон применил к Москве из-за ее вторжения в Украину".