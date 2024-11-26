Законодавці США: Гонконг "світовий лідер" фінансових злочинів "авторитарної осі", за участі РФ

Зміни стались після того, як Пекін посилив контроль над містом

Гонконг став центром фінансової злочинності, оскільки Пекін посилив контроль над містом, заявили законодавці США, підкресливши погіршення зв'язків між колишньою британською колонією та Вашингтоном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відтоді, як у середині 2020 року Пекін нав’язав Гонконгу закон про національну безпеку, місто: "Перетворилося з надійного глобального фінансового центру на критичного гравця в поглибленні авторитарної осі" Китаю, Ірану, Росії та Північної Кореї", – зазначили керівники Спеціальний комітет Палати представників Китаю заявив у листі до міністра фінансів Джанет Єллен.

Лист був підписаний головою комітету, конгресменом Джоном Муленааром від Мічигану та головним демократом групи Раджею Крішнамурті з Іллінойсу.

Вони додали, що ця зміна викликала питання про те, "чи є доречною давня політика США щодо Гонконгу, зокрема щодо його фінансового та банківського сектору".

У відповідь уряд Гонконгу заперечив проти цього, та назвав таке "злісним наклепом", заявивши, що повністю дотримується санкцій, запроваджених Радою Безпеки ООН, водночас "виступаючи проти односторонніх заходів, таких як ті, які Вашингтон застосував до Москви через її вторгнення в Україну".