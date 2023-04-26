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Западные соседи Украины наращивают долги рекордными темпами из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 10:10
Западные соседи Украины наращивают долги рекордными темпами из-за войны - Фото
Президент Польши Анджей Дуда (фото: EPA)

Страны Восточной Европы, граничащие с Украиной, уже в этом году одолжили почти $32 млрд – втрое больше, чем за тот же период в прошлом году, пишет Bloomberg.

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Страны-соседи Украины несут повышенные расходы из-за наплыва украинских беженцев, а также компенсации своим гражданам потерь из-за резкого роста цен на энергоносители, спровоцированного действиями России на мировом рынке.

Впервые за десятилетие три восточноевропейских страны: Польша, Румыния и Венгрия, – вошли в пятерку крупнейших заемщиков среди всех стран мира, отмечает агентство.

Польша заняла $8,8 млрд, заняв второе место рейтинга, Румыния – $6,2 млрд (четвертое место), а Венгрия – $4,7 млрд (пятое место). При этом в десятке оказались еще две европейские страны: Словакия ($3,7 млрд) и Словения ($3,1 млрд).

Западные соседи Украины наращивают долги рекордными темпами из-за войны

Одалживать на рынках облигаций в этом году стало гораздо дороже, поскольку высокая инфляция заставила центральные банки повышать ставки.

Например, Польша выпустила облигации под 5,5% годовых, тогда как год назад этот показатель составлял бы менее 4%. Долларовые облигации Польши сейчас торгуются с прибыльностью, как у Филиппин, Индонезии и Уругвая.

Согласно оценкам аналитиков Bloomberg, дефицит бюджета Восточной Европы в текущем году вырастет до 4,3% ВВП региона с 1,3% в 2021 году.

"К сожалению, ситуация очень сильно зависит от трудно предсказуемых вещей, таких как развитие ситуации в Украине, что означает ухудшение условий финансирования", – считает руководитель отдела корпоративного долга развивающихся рынков в Union Investment Privatfonds Сергей Дергачев.

  • По данным исследовательского института SIPRI, в Европе в 2022 году военные расходы выросли на 13%. В основном это связано непосредственно с российско-украинской войной. Предоставленная Украине помощь и рост угрозы со стороны России заставили другие страны пересмотреть свои военные бюджеты в сторону увеличения.
Віра Касіян
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война польша Венгрия Румыния восточная европа государственный долг
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