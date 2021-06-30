Запуск рынка земли: каким будет налог на покупку и кому можно будет не платить
С 1 июля, после запуска рынка земли в Украине, сторонам сделки по покупке земельного участка необходимо будет оплатить 6,5% налога. Об этом сообщает Министерство юстиции.
"После снятия так называемого моратория на отчуждение участков сельскохозяйственного назначения при удостоверении договора об отчуждении такого земельного участка необходимо будет оплатить: налог на доходы физических лиц по ставке 5% от цены, указанной в договоре купли-продажи; военный сбор в размере 1,5%, причем еще до момента нотариального удостоверения договора отчуждения земельного участка", – сказано в сообщении.
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Отмечается, что базовой расчетной величиной для налогообложения будет указанная в договоре купли-продажи цена, которая не может быть ниже оценочной стоимости земли, рассчитанной уполномоченным органом.
Кто сможет не платить налоги
Законодательный алгоритм налогообложения земельных операций предусматривает и также ряд льгот, отметили в ведомстве. От налогообложения освобождаются собственники земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных паев, которые были получены в порядке безвозмездной передачи.
Льготами при определенных условиях и только раз в год могут воспользоваться также лица, получившие такие участки в процессе приватизации.
Приобретение земли с 1 июля: кто сможет и не сможет это делать
Право на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года получат физические лица-граждане Украины (только до 100 га в одни руки). Преимущество будут иметь те, кто арендует землю с 2010 года.
Кто имеет право на льготное приобретение земли
Закон об обороте земель сельхозназначения предусматривает, что с 1 июля фермеры смогут покупать земельные участки, которые они получили до 2010 года, без проведения аукциона.
Специальный льготный выкуп для украинских фермеров позволяет приобрести участок в рассрочку на 10 лет.
Право собственности можно оформлять уже после первого платежа, а выкупная цена будет на уровне нормативной денежной оценки участка (цена на земельные участки до 2030 года не может быть ниже нормативной денежной оценки).
- 31 марта 2020 года Рада приняла закон о обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону с 1 июля 2021 года в Украине стартует рынок земли и владельцы получат право продавать свои паи. Детальнее смотрите тут. По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, рынок земли могут открыть и для иностранцев, но только после референдума.
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