UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Запуск рынка земли: каким будет налог на покупку и кому можно будет не платить

30.06.2021, 10:10
Запуск рынка земли: каким будет налог на покупку и кому можно будет не платить - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

С 1 июля, после запуска рынка земли в Украине, сторонам сделки по покупке земельного участка необходимо будет оплатить 6,5% налога. Об этом сообщает Министерство юстиции.

"После снятия так называемого моратория на отчуждение участков сельскохозяйственного назначения при удостоверении договора об отчуждении такого земельного участка необходимо будет оплатить: налог на доходы физических лиц по ставке 5% от цены, указанной в договоре купли-продажи; военный сбор в размере 1,5%, причем еще до момента нотариального удостоверения договора отчуждения земельного участка", – сказано в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Отмечается, что базовой расчетной величиной для налогообложения будет указанная в договоре купли-продажи цена, которая не может быть ниже оценочной стоимости земли, рассчитанной уполномоченным органом.

Кто сможет не платить налоги

Законодательный алгоритм налогообложения земельных операций предусматривает и также ряд льгот, отметили в ведомстве. От налогообложения освобождаются собственники земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных паев, которые были получены в порядке безвозмездной передачи.

Льготами при определенных условиях и только раз в год могут воспользоваться также лица, получившие такие участки в процессе приватизации.

Приобретение земли с 1 июля: кто сможет и не сможет это делать

Право на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года получат физические лица-граждане Украины (только до 100 га в одни руки). Преимущество будут иметь те, кто арендует землю с 2010 года.

Кто имеет право на льготное приобретение земли

Закон об обороте земель сельхозназначения предусматривает, что с 1 июля фермеры смогут покупать земельные участки, которые они получили до 2010 года, без проведения аукциона.

Специальный льготный выкуп для украинских фермеров позволяет приобрести участок в рассрочку на 10 лет.

Право собственности можно оформлять уже после первого платежа, а выкупная цена будет на уровне нормативной денежной оценки участка (цена на земельные участки до 2030 года не может быть ниже нормативной денежной оценки).

Читайте также
Рынок земли. Что нужно знать о купле-продаже участков сельхозназначения
Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
налог на землю рынок земли земельная реформа покупка земли
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 