Зарабатывать и не работать. Возможно ли это?

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Рынок информационно-коммуникационных технологий не стоит на месте. В 2019 году насчитывается уже 4.39 миллиардов интернет-пользователей по всему миру. Обычные повседневные процессы шаг за шагом переходят в виртуальную среду. Там мы смотрим фильмы, читаем книги, общаемся с друзьями и даже зарабатываем деньги. Одним из самых прибыльных и широкодоступных способов получения заработка в сети является торговля на Форекс. Разберемся, за счет чего валютному рынку удается так прочно и долго занимать эту финансовую нишу.

Все дело в гаджете

Для торговли на Форекс не нужны какие-то специальные технические устройства. Достаточно иметь любой гаджет, с помощью которого можно зайти в интернет. Например, компания Альпари, один из крупнейших форекс-брокеров на территории стран СНГ, позволяет вести торговлю и через ПК, и через смартфон, и через планшет. Имея любое из перечисленных устройств, вы получаете возможность работать на финансовых рынках из любой точки мира. Нужно только зарегистрировать свой личный кабинет и загрузить торговую платформу на сайте компании Альпари.

Круглосуточный заработок

Работа на Форекс популярна в различных странах мира и благодаря возможности торговать 5 дней в неделю и 24 часа в сутки. Можно торговать 3 дня в неделю, а можно и 3 часа. В обоих случаях существует возможность заработка. Также любой желающий может выбрать время суток, в которое ему удобнее вести торговлю. Пока в одной стране ночь, в другой торговые площадки вовсю работают.

Без минимального депозита

Форекс доступен для массового потребителя, и это доказывает размер минимального депозита, позволяющего начать торговлю. Ведь чем он меньше, тем больше людей могут позволить себе такой вид заработка на валютном рынке. Потому Альпари дает своим клиентам возможность открыть счет с отсутствующим минимальным депозитом. Однако профессиональные трейдеры рекомендуют начинать торговлю с депозитом от 1000$. Этой суммы вполне достаточно, чтобы и учиться трейдингу, и обеспечить себе дополнительный заработок.



Брокер поможет

Прибыльность напрямую зависит от того, какие инструменты для торговли имеет брокер, от размера кредитного плеча и других немаловажных показателей. К примеру, у компании Альпари есть более 60 разнообразных инструментов. Валютные пары, драгметаллы, ПАММ-счета и ПАММ-портфели, фондовые индексы и многие другие. Разумеется, чаще всего трейдеры отдают предпочтение валютным парам, но если ваш конек — золото, то вам ничего не помешает выбрать его в качестве актива.

С помощью кредитного плеча можно существенно увеличить прибыль. Например, вы на 100% уверены, что евро вырастет, и собираетесь купить его как можно больше, чтобы в будущем можно было выгодней продать. Но сейчас у вас есть только 1000 евро. В этом случае на помощь приходит кредитное плечо. В зависимости от его размера можно купить более крупную сумму иностранной валюты, что позволит приумножить прибыль в несколько раз. Компания Альпари предоставляет кредитное плечо вплоть до 1:1000.

Если вы когда-нибудь думали о заработке в интернете, то почему бы не начать с валютного рынка? Ведь торговля на Форекс намного проще, чем кажется на первый взгляд. Главное — выбрать надежного брокера, который предоставит выгодные условия сотрудничества и поможет сделать первые шаги в карьере трейдера. Заходите на сайте alpari.com, чтобы узнать о всех преимуществах торговли на Форекс.