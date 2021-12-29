Зарплаты некоторых учителей вырастут с 1 января. Кабмин определил размер повышения

Кабинет министров установил размер повышений должностных окладов работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования с 1 января 2022 года. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 28 декабря.

Также Кабмин определил размер доплат за отдельные виды педагогической деятельности.

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Должностной оклад повышается на 10%:

- педагогическим работникам, деятельность которых непосредственно связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;

- педагогическим работникам в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;

- педагогическим работникам в высших профессионально-технических училищах;

- педагогическим работникам в учреждениях образования интернатного типа.

На 20% повышаются оклады педагогическим работникам, в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа, на 25% в специальных учреждениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах), на 30% – в специализированных домах ребенка, детских домах.

Также доплату за классное руководство получат учителя:

1-4 и подготовительных классах в учреждениях общего среднего образования – 20% от оклада,

5-11 (12) классах в учреждениях общего среднего образования – 25%,

и преподаватели в профессионально-технических учреждениях – 20%.

"Зарплаты украинских учителей выросли более чем на 25%. Если в сентябре прошлого года зарплата учителя первой категории составляла около 10 000 грн, то сегодня она составляет 13 000 грн", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

С 1 декабря 2021 года произошло повышение заработной платы педагогов в школах на 8,4%. Это предусмотрено Государственным бюджетом на 2021 год.

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Наталия Софиенко

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