Завод Ахметова выиграл у налоговиков суд на 160 млн грн

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков Госналоговой службы и оставил без изменений решения судов, которыми был удовлетворен иск ЧАО "Днепровский коксохимический завод" и отменен штраф в размере 160 млн грн. Об этом сообщает Finbalance.

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В частности, отменены решения:

- о начислении штрафа в размере 40,99 млн грн;

- об увеличении суммы денежного обязательства по НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) на 18,5 млн грн;

- об уменьшении суммы бюджетного возмещения по НДС на 103 млн грн;

- об определении налогового обязательства по НДС в размере 68,7 млн грн и применения штрафных санкций на 34,3 млн грн;

- об уменьшении размера отрицательного значения суммы НДС в размере 1,9 млн грн.

Верховный Суд также отметил, что "ответчиком (ГНС) не доказано, что договорная цена продажи истцом собственной продукции не соответствовала уровню обычных (рыночных) цен".

ЧАО "Днепровский коксохимический завод работает с 1931 года, он производит кокс, смолы сульфата аммония и продукты переработки. Завод входит в холдинг Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского. Ранее и другие связанные с ними предприятия (в т. ч. горно-обогатительные комбинаты, металлургические и коксохимические заводы) выиграли ряд судебных споров с налоговиками.

19 ноября Азовсталь Ахметова выиграла у налоговой спор на 320 млн грн.

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Наталия Софиенко

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