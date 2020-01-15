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Зеленский: Будем требовать дополнительные компенсации от Ирана

Зеленский: Будем требовать дополнительные компенсации от Ирана
15.01.2020, 16:51

Президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами погибших

Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родственникам погибших в результате крушения украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране 8 января. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с семьями пострадавших украинцев.

Зеленский пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами погибших.

Он также сказал, что тела нескольких погибших украинцев уже идентифицировали. 19 января их планируют вернуть в Украину.

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  • Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что родственникам погибших в авиакатастрофе в Иране украинское правительство намерено выплатить компенсацию в размере 200 000 грн на текущей неделе. Он также пообещал юридическую помощь тем, кто захочет подавать судебные иски или какие-либо другие заявления для восстановления справедливости.
  • Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

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авиакатастрофа в Иране Иран крушение Boeing 737 в Иране Владимир Зеленский
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