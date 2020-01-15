Зеленский: Будем требовать дополнительные компенсации от Ирана

Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родственникам погибших в результате крушения украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране 8 января. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с семьями пострадавших украинцев.

Зеленский пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами погибших.

Он также сказал, что тела нескольких погибших украинцев уже идентифицировали. 19 января их планируют вернуть в Украину.

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