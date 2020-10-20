Зеленский ожидает 5 млрд грн от легализации игорного бизнеса

Президент Владимир Зеленский ожидает, что в 2021 году госбюджет получит 5 млрд грн от легализации игорного бизнеса. Об этом он заявил во время ежегодного послания к Верховной Раде.

"По всей стране закрыты тысячи подпольных казино. Принят закон о легализации игорного бизнеса. То, что годами было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет 5 млрд грн", – сказал Зеленский.

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Он также добавил, что по стране закрыто около тысячи нелегальных заправок. В частности благодаря этому, считает Зеленский, официальные сети АЗС снизили цены на бензин.

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11 августа президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр".

29 сентября правительство создало Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

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Наталия Софиенко

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