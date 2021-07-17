Зеленский подписал закон о добровольном декларировании доходов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5153 о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что документ создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов.

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Закон определяет особенности проведения однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, которое будет проходить с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Граждане Украины имеют право подать однократную добровольную декларацию с указанием активов, которые им принадлежат и с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года. При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов.

Декларант может указать среди активов валютные ценности (за исключением средств в наличной форме), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц, находящихся в Украине или за рубежом.

Из задекларированных активов нужно будет уплатить сбор, в том числе 5% с валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине; 9% с валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также других активов, находящихся за рубежом; 2,5% от номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года.

Если гражданин оплатит все необходимые сборы, государство будет гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства. Также гарантируется неразглашение государственными органами и их должностными лицами сведений, содержащихся в однократных добровольных декларациях, без соответствующего решения суда.

Также, как сообщает ОП, Зеленский подписал связанный закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" № 1542-IX, принятый парламентом 15 июня.

Этот закон предлагает не считать умышленным уклонением от уплаты налогов и сборов, если такие деяния связаны с приобретением объектов, которые гражданин указал в однократной добровольной декларации и заплатил согласованную сумму сбора декларирования, если такие деяния совершены до 2021 года.

Также устанавливается, что вышеуказанные данные не могут быть использованы в подтверждение виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных преступлений по уклонению от уплаты налогов и сборов (предусмотренных статьями 212, 212-1 УКУ).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона № 1539-IX.

Парламент принял законопроект о добровольном одноразовом декларировании 15 июня 2021 года по инициативе президента.

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Наталия Софиенко

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