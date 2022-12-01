UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зерно для голодающих стран: Украина увеличила гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 13:52
Зерно для голодающих стран: Украина увеличила гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали - Фото
Фото: depositphotos.com

Из госбюджета Украины дополнительно выделяется 124 млн гривен на зерно для стран Африки, находящихся на грани голода – Эфиопии и Сомали. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Минфин также в рамках общего объема бюджетных назначений проведет перераспределение расходов путем уменьшения объема расходов по программе "Обслуживание государственного долга" на 224 млн гривен и увеличит расходы по программе "Резервный фонд" на 224 млн гривен.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин зерно сомали Эфиопия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 