Зерно для голодающих стран: Украина увеличила гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали
01.12.2022, 13:52
Фото: depositphotos.com
Из госбюджета Украины дополнительно выделяется 124 млн гривен на зерно для стран Африки, находящихся на грани голода – Эфиопии и Сомали. Соответствующее решение принял Кабинет министров.
Минфин также в рамках общего объема бюджетных назначений проведет перераспределение расходов путем уменьшения объема расходов по программе "Обслуживание государственного долга" на 224 млн гривен и увеличит расходы по программе "Резервный фонд" на 224 млн гривен.
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- В сентябре Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Этим странам пошлют 50 тысяч тонн пшеницы на сумму 420 млн гривен.
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