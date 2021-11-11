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Злоупотребление "упрощенкой": кто скрывает доходы и как с этим бороться: инфографика

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 18:18
Злоупотребление
Фото: depositphotos.com

Ряд представителей малого и среднего бизнеса в Украине злоупотребляет упрощенной системой налогообложения. Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии (ЦЭС).

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Согласно исследованию, больше всех занижают доходы предприниматели 2-й группы: HoReCA (40%), представители торговли (30%) и перерабатывающей промышленности (26%).

Предприниматели этих секторов аномально часто отчитываются о доходах, граничащих с лимитами групп и порогом обязательного применения кассовых аппаратов (РРО). Также для уменьшения налоговой нагрузки, кроме занижения оборотов, предприниматели прибегают к уловкам с их распределением на нескольких ФОП.

Авторы исследования заявляют, что такие действия приводят к неравным условиям для бизнеса на общей системе налогообложения, стимулируя тем самым спрос на "схемный" НДС и упрощение сбыта нелегального импорта.

Потери экономики страны от этого больше, чем прямые потери бюджета от недобора налогов с упрощенцев, отмечают экономисты ЦЭС. 

Чтобы уменьшить фискальные потери и дискриминацию компаний, соблюдающих требования законодательства, в ЦЭС рекомендуют следующие меры:

– переориентировать 1-2 группы на малый бизнес в конкретных видах деятельности;
– ввести обязательные кассовые аппараты для наличных сделок;
– ввести обязательный НДС для предприятий розничной торговли 3 группы "упрощенцев".

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Анна Лыса-Кузмич
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ФОП налоги упрощенцы
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