Почему скачки биткоина становятся опасными

Глобальная битокоинизация и интеграция в классические финансовые рынки — это уже не будущее, а текущая реальность. Не только из-за роста курса BTC, быстро подскочившего до 35 тыс. дол. (максимум с мая 2022 года). Но и из-за активного развития рынка.

Летом и в начале осени для подорожания формировались все условия — я имею в виду короткие позиции, которые росли, как грибы после дождя. Шла игра на понижение цены (рынок шортили): игроки продавали биток, надеясь откупить его на падении цены — продавали не свои монеты, а взятые взаймы у биржи. Но на текущих новостях, положительных для крипторынка, площадки начали принудительно закрывать эти маржинальные позиции игрокам, которые не смогли добавить обеспечения по своим ордерам. Никто не хотел рисковать во время удорожания монеты.

Основанием для таких действий и еще одним толчком для подорожания битка стали новости об одобрении заявок для биржевых фондов (exchange traded fund, ETF) для биткоина по двум крупным игрокам – Grayscale и BlackRock. Сумму криптоактивов в трасте Grayscale – Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) – оценивают в 19 млрд дол., а под управлением BlackRock находится актив на $9 трлн дол.

Это биржевые биткоин-фонды, акции которых начнут обращаться на открытом рынке. Их базовый актив — криптовалюта, и ожидается, что она тоже начнет торговаться (прямая покупка с поставкой монеты) и влиять на цену монеты. Поэтому считается, что их выход на рынок даст серьезный импульс удорожанию биткоина.

Многим инвесторам отрадно видеть такой курсовой рост, но важно не только это, и не только рост ликвидности по биткоину, когда суточный объем торгов битком на одной площадке может превышать эквивалент 10 млрд дол. Но и активное развитие инфраструктуры по всему миру, формирование адекватной нормативной базы и новые майнинговые проекты.

Но здесь есть и проблемы. Например, сейчас многие активно обсуждают зацикливание рынка на цене. Приятно видеть, когда цена BTC растет. Впрочем, многие забыли о ключевой функции биткоина, которую отмечали его анонимные создатели. Имею в виду свободу расчетов и право людей на анонимность, с которой могут возникать проблемы при тотальной биткоинизации и формировании нормативной базы по ней.

Поставив во главу угла одну цену криптовалюты и заработок на ней, можно потерять права на свободные и анонимные расчеты. При слежке со стороны властей разных стран, которые поняли, что не могут победить крипту и решили возглавить ее развитие.

Одним из рисков может стать тот же вышеупомянутый ETF-биткоин, на который, с одной стороны, возлагают большие надежды, а с другой — в нем видят укрощение децентрализованного инструмента. Хотя пока об этом говорят как о зарождающейся тенденции, а не о произошедшем факте.

Отрасль вынуждена соглашаться на разумное регулирование для активного развития и расширения круга поддерживающих ее энтузиастов. При этом не следует переходить границу, которая будет существенно ограничивать свободу крипторынка. Балансировать в таких рамках будет непросто, но думаю, участники рынка постараются. Ибо не готовы отказываться от дальнейшей интеграции в мировую экономику.

При этом, думаю, что курс биткоина останется наверху. Хотя сейчас чаще всего обсуждают два сценария до конца 2023 года: либо мы увидим небольшую коррекцию курса до 33-34 тыс. дол. и стабилизацию в этом диапазоне, либо рынок дойдет до 36-38 тыс. дол. Многое будет зависеть от решений власти по ETF-биткоинам и от новостей по запускам этих биржевых фондов.

В настоящее время тройка стран, наиболее интересующихся криптой, состоит из Великобритании (44,58% интереса), Нидерландов (7,3%) и Польши (6,08%). Однако и Украина также не стоит в стороне и входит в десятку стран по популярности с показателями 2,4%, несмотря на войну и другие препятствия. Уверен, что тренд будет только усиливаться.