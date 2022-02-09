13 млрд грн для МСБ: как в ПриватБанке предприниматели получают деньги на бизнес

Из года в год малый и средний бизнес в Украине сталкивается с проблемами в попытках привлечь финансирование для старта или развития бизнеса. Жесткие банковские требования и высокие ставки, как правило, становятся на пути предпринимателей, заставляя искать альтернативные источники средств.

С одной стороны, банки хотят заполучить новых платежеспособных клиентов и готовы смягчать условия. С другой, они рискуют деньгами вкладчиков, а потому не пускаются "во все тяжкие".

Однако ситуация не стоит на месте и результаты 2021 года постепенно дают надежду на перемены к лучшему, когда банковское кредитование в Украине станет доступнее. Этому способствуют как настроения банков, так и специальные программы, которые запускают финучреждения.

МСБ берет свое

В декабре 2021 года Национальный банк презентовал очередной выпуск отчета о финстабильности, где в том числе подвел итоги для кредитования в прошлом году. По данным регулятора, кредитование бизнеса в 2021 выросло на более чем 40% год к году, при этом активнее всего банки выдавали кредиты именно малому, среднему и микробизнесу. Получали кредиты прибыльные компании, с приемлемыми долговыми метриками.

И хотя, как отмечает Нацбанк, во втором полугодии банки постепенно начали повышать ставки в ответ на повышение учетной ставки и попытку увеличить срочность депозитов в портфеле, даже в конце года аппетит на получение кредитных средств не спадал.

Согласно опросу банков об условиях кредитования в четвертом квартале 2021, в октябре – декабре 2021 рекордно вырос спрос на бизнес-кредиты, больше всего – на краткосрочные гривневые кредиты и займы малому и среднему бизнесу. Банки, конкурируя за МСБ клиентов, более существенно смягчали внутренние политики по кредитованию бизнеса, причем больше всего именно для малого и среднего бизнеса. Многие из них ожидают, что спрос на кредиты в этом сегменте не угаснет и в первые три месяца 2022.

Если говорить о стоимости кредитов для малого и среднего бизнеса в конце года, то данных статистики за декабрь пока нет, но согласно данным за ноябрь, средневзвешенная ставка по кредитам для среднего бизнеса составляла 10,9%, для малого бизнеса – 13,1% и для микропредприятий – 12,9%.

Хотя это и не 17-18%, как было в 2018 году, и многие бизнесы уже готовы брать займы по таким ставкам, такие условия все еще могут быть неподъемными для многих предприятий. К счастью во многих банках действуют программы, которые позволяют платежеспособным маленьким бизнесам привлечь финансирование дешевле.

Миллиарды для МСБ

Одна из самых известных программ, которые помогают МСБ привлечь финансирование – государственная программа "5-7-9". Она позволяет получить средства дешевле, а разницу с рыночной ставкой компенсируется из бюджета. Программа стартовала в 2020 году и всего по ней уже было выдано 31 тыс. кредитов на общую сумму почти 80 млрд грн, из них около 63 млрд грн – в 2021 году.

Для получения финансирования в рамках программы "5–7–9%", компания должна осуществлять прибыльную деятельность не менее 12 месяцев, при этом доход фирмы-заемщика не должен превышать €20 млн. Максимальный размер кредита – 50 млн грн.

В конце прошлого года действие программы расширили, чтобы охватить ФОПов, с годовым доходом до 50 млн грн, появилась возможность беззалоговых кредитов до 1 млн грн, а также был расширен инструментарий поддержки предпринимателей. Сегодня в программе участвуют 40 банков.

Лидером по количеству выданных кредитов по этой программе стал ПриватБанк, более того, его доля в общем портфеле выданных в рамках программы кредитов достигает 35%. Банк также занял первое место по объемам кредитов на инвестиционные цели.

Всего, по данным Министерства финансов, на конец 2021 года ПриватБанком профинансировано 11,3 тысячи кредитных проектов малому бизнесу на сумму 8,1 млрд грн в рамках этой программы.

Но это не единственная линия поддержки бизнеса, которую развернули в ПриватБанке. Уже более пяти лет в банке работает программа "КУБ" (расшифровывается как "Країна успішного бізнесу").

В рамках этой программы банк только в 2021 году профинансировал более 25 тысяч проектов развития микро и малого бизнеса на общую сумму более 5 млрд грн. Это на 25% больше, чем в 2020 году.

Сама программа "КУБ" нацелена как на действующих предпринимателей, которые хотят расширить свой бизнес, так и на людей, которые только начинают свое дело. Программа позволяет в зависимости от цели и суммы кредита привлекать средства даже под 1,6% (для развития и увеличения бизнеса, можно привлечь от 50 тыс до 1 млн). Если же предприятию нужно получить более крупную сумму, "КУБ" позволяет получить финансирование под залог транспорта или недвижимости, правда тут ставка уже будет соответствовать рыночной – 14% годовых.

Активная кредитная поддержка малого и микробизнеса ПриватБанком увеличивается благодаря очень быстрой процедуре выдачи кредитов "КУБ". Средний тайминг от заявки до выдачи кредита составляет не более 2-х банковских дней. Требований к заемщику крайне мало, основное- быть клиентом приватбанка, и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее года.

В "КУБ"-е случаются и акции. Например, в январе 2022 года банк запустил акцию: при регистрации на сайте для новых заемщиков действует льготная ставка кредитования.

Это 1,4% в месяц от первоначальной суммы кредита за первые полгода и 1,2% в месяц за следующий срок использования кредита. Документы для получения кредита по программе "КУБ" можно быстро передать в Приват24 для бизнеса как с компьютера, так и со смартфона. Скорость – одна из отличительный черт программы, выделяющих банк на фоне остальных участников рынка, которые развивают аналогичные программы, но могут долго принимать решение о выдаче займа.

Кредит – отличный инструмент, если бизнес и банк находят общий язык и понимают друг друга, отвечая взаимным потребностям. Главное не забывать: если бизнес прозрачный, с белыми доходами и хорошей отчетностью, прибыльный и обладает хорошей кредитной историей, где нет "темных пятен" от невыплат и просрочек – шансы получить финансирование вырастают до максимума. За такого заемщика конкурируют банки, и он сам уже выбирает того, чьи условия ему наиболее комфортны.