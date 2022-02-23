4 криптовалюты с хорошими перспективами роста. Мнение аналитиков

Вартість багатьох криптовалют значно знизилася в порівнянні з показниками листопада 2021 року, коли максимуми оновлювалися по всьому ринку. Аналітики Currency.com назвали 5 перспективних криптовалют, які можуть показати значне зростання найближчим часом.

MATIC (Polygon)

Проект Polygon є інфраструктурним проектом, що покликаний нівелювати обмеження мережі Ethereum та скоротити вартість транзакцій.

На початку лютого стало відомо про те, що пул інвесторів на чолі з Sequoia Capital India вклав у Polygon $450 млн. Це стало одним із головних свідчень того, що проект має великі перспективи.

Токен MATIC торгується за $1,78. При цьому на піку у грудні 2021 року він наближався до позначки $2,9. Інвестиції в проект безперечно можуть підштовхнути його подальший активний розвиток та зростання ціни токена.

Динаміка ціни токену MATIC на криптобіржі Currency.com

1inch

1inch — агрегатор децентралізованих бірж (DEX), який дає змогу знайти найвигідніші варіанти для здійснення угод. Це заощаджує час на порівняння цін на різних DeFi-платформах. У грудні 2021 року 1inch залучив $175 млн від пулу інвесторів на чолі з Amber Group.

Наразі токен проекту торгується по $1,72 за одиницю, у травні 2021 року його ціна перевищувала $7. Цей проект називають одним із найперспективніших у сфері DeFi.

BNB (Binance Coin)

Токен біржі Binance став одним із лідерів зі збільшення вартості за 2021 рік — він виріс майже в 14 разів. Такий успіх BNB став можливим завдяки стрімкому розвитку біржі Binance, а також зростанню популярності блокчейна BSC, який використовують багато інших криптопроектів.

Досягнення позначки $1 тис. для BNB можливе вже найближчим часом. Поки що він торгується за $428.

Динаміка ціни токена BNB на криптобіржі Currency.com

CRV (Curve)

Curve є децентралізованою біржею стейблкоїнів. Головна відмінність проекту — використання автоматизованого маркет-мейкінгу. Завдяки цьому за 2021 рік ціна токена зросла в 10 разів.

Зараз токен платформи CRV торгується майже за $3. Не виключено, що найближчим часом він перейде до зростання.

BNT (Bancor)

Проект Bancor створювався для полегшення конвертації токенів між собою. Це дозволяє відмовитися від використання бірж. При цьому сам процес обміну для користувача максимально спростили.

Наразі Bancor Network Token торгується за $2,6, хоча у червні 2017 року він коштував у 10 разів більше. Є ймовірність, що він йтиме до рекордного значення.

Динаміка ціни токена BNT на криптобіржі Currency.com

Всі наведені в огляді токени і ще більше 40 криптовалют можна просто зараз придбати на криптобіржі Currency.com.

Footer Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися як інвестиційна порада та є суб'єктивною точкою зору на об'єкт повідомлення автора матеріалу. Попередні показники не є надійним індикатором майбутньої динаміки цін