А-Банк реализовал мгновенные переводы средств на карты зарубежных банков

Именно поэтому А-Банк реализовал удобные и мгновенные переводы на карты иностранных банков в мобильном приложении ABank24. Теперь выполнить перевод за границу можно в меню "Перевод на карту" — именно там, где клиенты А-Банка выполняют переводы на карты украинских банков. При этом за границу денежные средства также будут поступать в течение нескольких минут.
Для того чтобы отправить средства отправителю, нужно знать:
указать сумму, валюту перевода (долл. или евро) и подтвердить отправку средств.
Условия и тарифы для выполнения переводов на карты иностранных банков в А-Банке:
Отправить деньги на карты иностранных банков еще никогда не было так просто и быстро! Чтобы проверить это, достаточно лишь скачать мобильное приложение АBank24 по ссылке: https://abank24.page.link/q3hm
Об А-Банке
А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 2,5 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины – 201 отделение готово предоставить качественный сервис каждому клиенту.
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