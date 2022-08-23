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про новости компаний
23.08.2022, 13:00

А-Банк реализовал мгновенные переводы средств на карты зарубежных банков

Цей матеріал також доступний українською
А-Банк реализовал мгновенные переводы средств на карты зарубежных банков - Фото

Сегодня вопрос перевода средств и помощи близким, находящимся за границей, как никогда актуален

Именно поэтому А-Банк реализовал удобные и мгновенные переводы на карты иностранных банков в мобильном приложении ABank24. Теперь выполнить перевод за границу можно в меню "Перевод на карту" — ​​именно там, где клиенты А-Банка выполняют переводы на карты украинских банков. При этом за границу денежные средства также будут поступать в течение нескольких минут. 

Для того чтобы отправить средства отправителю, нужно знать:

  • номер карты зарубежного банка получателя;
  • страну резидентства получателя;
  • имя и фамилию получателя латиницей;

указать сумму, валюту перевода (долл. или евро) и подтвердить отправку средств. 

Условия и тарифы для выполнения переводов на карты иностранных банков в А-Банке:

  • денежные средства из гривны конвертируются в дол. или евро по карточному курсу А-Банка;
  • лимит переводов на одного клиента – 30 тыс. грн в месяц;
  • комиссия от суммы перевода с личных средств — 3% (мин. 50 грн), с кредитных средств — 4% (мин. 50 грн);
  • карта получателя может быть Masterсard (Visa с 26.08.2022) 

Отправить деньги на карты иностранных банков еще никогда не было так просто и быстро! Чтобы проверить это, достаточно лишь скачать мобильное приложение АBank24 по ссылке: https://abank24.page.link/q3hm


Об А-Банке

А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 2,5 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины – 201 отделение готово предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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Теги: А-Банк
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